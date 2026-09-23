Якутия вырвалась в лидеры дальневосточного рейтинга летних путешествий

По итогам летнего туристического сезона одним из самых посещаемых дальневосточных регионов стала Якутия, уступив только Приморскому краю. В общем рейтинге по стране ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург. Среди иностранных направлений наиболее популярной оказалась Турция. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные о зарубежных поездках и турпотоке по российским регионам.



Среди российских направлений ожидаемо лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Астраханская область, Югра, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, Вологодская и Ульяновская области.



В общероссийский топ-10 также вошел Приморский край – среди регионов Дальнего Востока на него приходится треть всех путешественников. Популярным направлением стала также Якутия, поднявшаяся за год с седьмого на второе место в федеральном округе и занявшая долю туристов в 17%. Следом, на третьем месте, идёт Хабаровский край (доля 16%), однако в 2025 году регион занимал лидирующую позицию в рейтинге. Наибольший рост посетителей продемонстрировали Магаданская область (+15), Якутия (+7%) и Забайкальский край (+5%).

Самым востребованным зарубежным направлением у россиян осталась Турция. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Топ-15 замыкают четыре европейские страны — Италия, Германия, Испания и Франция.



Заметно вырос интерес и к Китаю: число пользователей в роуминге увеличилось на 37%, а страна поднялась на четвертое место в топе. При этом Китай остается не только самостоятельным туристическим направлением: Пекин, Шанхай и Гуанчжоу также используются как пересадочные пункты на маршрутах в другие страны Азии.



Россияне стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток абонентов МегаФона в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию — на 42%, Монголию — на 39%, Гонконг — на 31%, Марокко — на 27%. Рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда.



«При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку — визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Со своей стороны мы также совершенствуем наши решения для туристов, в частности, продолжаем расширять географию роуминга. Только в августе 5G-роуминг МегаФона появился еще в четырех странах, а в четырех других увеличилось число доступных сетей. В результате уже 80% наших абонентов путешествуют в страны, где им доступен 5G-роуминг», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Читайте так же БазовыйМинимум: отправляемся в Китай