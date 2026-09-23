Грамматическая ловушка: Ё или О после шипящих?

Проверьте себя, пройдя этот тест на грамотность. Одна из самых частых ошибок возникает, когда в одном предложении встречаются глаголы и другие части речи. Глаголы ведут себя совершенно иначе, и именно на этом часто попадаются даже грамотные люди.

Давайте проверим, чувствуете ли вы эту разницу!

Задание: найдите, где пропущена буква Ё

Перед вами четыре фразы. В одном из слов после шипящей под ударением пропущена буква Ё. Определите, в каком именно.

На улице свеж_

Бабушка печ_т пирог

Резать хлеб нож_м

Стало горяч_

Подумайте, прежде чем читать ниже ответ на этот тест на грамотность!

Верный ответ и разбор

✅ Правильный ответ — вариант 2: «Бабушкина печка печёт».

Буква Ё пропущена в глаголе «печёт». Это железное правило: в глаголах под ударением после шипящих всегда пишется Ё.

А теперь разберём каждую фразу теста на грамотность :

«На улице свежо»

Пишется с буквой О. Это наречие (или краткое прилагательное). В суффиксах и окончаниях наречий и прилагательных под ударением после шипящих всегда пишется О. Ошибки нет. «Бабушка печёт пирог»

Здесь пропущена Ё. Запоминаем раз и навсегда: в глаголах под ударением после шипящих всегда пишется Ё (печёт, жжёт, течёт, везёт). Никаких исключений! «Резать хлеб ножом»

Пишется с буквой О. Это существительное в творительном падеже (окончание). Как и в прошлом пункте, в окончаниях существительных под ударением всегда пишется О (мячом, врачом, плащом). Ошибки нет. «Стало горячо»

Пишется с буквой О. Снова наречие/краткое прилагательное. Работает то же правило, что и со словом «свежо»: в суффиксах и окончаниях (кроме глаголов) — только О.



Мы каждый день строчим десятки сообщений, пишем посты и отвечаем на рабочие письма. В этом бесконечном потоке текста грамотность стала нашей невидимой, но очень важной визиткой. Она говорит о нас больше, чем мы думаем: показывает уровень культуры и помогает собеседнику чувствовать себя уверенно в общении с вами. Одно неверно написанное слово может всё испортить, а красивая, чистая речь, наоборот, открывает любые двери. Так что не забывайте устраивать своему мозгу небольшую зарядку и время от времени вспоминать правила русского языка — это отличная привычка, которая точно не помешает!

Тест на грамотность: Ё или О — как пишется правильно?