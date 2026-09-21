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21.09.2026 11:43
чтение: 1 мин
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#русский язык
#тест на грамотность

Тест на грамотность: Ё или О — как пишется правильно?

тест по русскому языку

Тест по русскому языку: О или Ё после шипящих в корне? Четыре фразы, одна ошибка. Узнайте правильный ответ с разбором и проверьте свою грамотность!
Шипящие звуки (Ж, Ш, Ч, Щ) в русском языке ведут себя очень капризно. Под ударением мы обычно слышим и пишем Ё, но есть коварная группа слов-исключений, где под ударением пишется О. Ошибки в этих словах встречаются сплошь и рядом, выдавая неуверенное владение орфографией.
Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти хитрые исключения — пройдите тест по русскому языку!

Задание: найдите, где пропущена буква О

Перед вами четыре фразы. В корне одного из слов после шипящей под ударением пропущена буква О. Определите, в каком именно.

  1. Громкий ш_пот
  2. Свежий ш_в
  3. Чёрный ш_лк
  4. Колючий ёж_вый куст

Подумайте, прежде чем читать ответ ниже!

Верный ответ и разбор

Правильный ответ — вариант 2: «Свежий шов». Буква О пропущена в слове «шов». Это одно из тех самых упрямых исключений, которые нужно просто выучить.

  1. «Громкий шёпот»
    Пишется с буквой Ё. Основное правило гласит: если в корне после шипящей стоит ударение, всегда пишется Ё (шёпот, чёрный, жёлтый, крыжовник — стоп, крыжовник исключение, но шёпот — правило). Здесь ошибки нет.
  2. «Свежий шов»
    Здесь пропущена О. Несмотря на ударение, в русском языке есть группа слов-исключений, в корне которых после шипящих всегда пишется О. Запоминалка для них: шов, шорох, крыжовник, обжора, изжога, капюшон, шорты.
  3. «Чёрный шёлк»
    Пишется с буквой Ё. Работает основное правило: под ударением после шипящих в корне пишем Ё. Шёлк, чёрный, жёлтый — всё верно.
  4. «Колючий ёжовый куст» (ловушка в самом задании!)
    Пишется с буквой Ё. Прилагательное «ёжовый» образовано от слова «ёж». По правилу, в суффиксах и окончаниях под ударением после шипящих пишется Ё (медвежОнок, ещО, большОй). Здесь ошибки нет, буква Ё на своём месте.

В современном мире, где мы ежедневно отправляем десятки сообщений, пишем рабочие письма и публикуем посты, грамотность стала нашей настоящей визитной карточкой. Она не просто демонстрирует уровень образования, но и формирует доверие к вам как к специалисту и собеседнику. Одна опечатка в ключевом слове может исказить смысл, а безупречная речь — открыть новые двери. Поэтому держать мозг в тонусе и освежать знания правил русского языка — отличная и полезная привычка.

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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