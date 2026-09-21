В Международный день музыки 1 октября 2026 состоится торжественное открытие XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Праздничный концерт объединит на одной сцене Государственный симфонический оркестр «Симфоника АРТика» под управлением Максима Ноговицына и талантливых солистов из Якутска и Санкт-Петербурга.

В программе — знаменитая Прелюдия к «Тристану и Изольде» Рихарда Вагнера — музыка, с которой началась новая эпоха в искусстве. Солистка, лауреат международных конкурсов Агата Быстрова исполнит один из самых сложных и пронзительных концертов в мировом репертуаре — Концерт ре минор Яна Сибелиуса.

Во втором отделении публику ждет встреча с лауреатом международных конкурсов Андреем Таранухой (Санкт-Петербург), солистом Санкт-Петербургского Дома музыки.

Он представит Второй концерт для вибрафона с оркестром Ней Розауро — сочинение, которое балансирует на стыке академической традиции и зажигательных ритмов. Выступление музыканта проходит в рамках проекта «Музыкальная сборная России».

Завершится программа красочной Сюитой № 2 из балета «Треуголка» Мануэля де Фальи и знаменитым Дансоном № 2 Артуро Маркеса.

Открытие фестиваля — вечер, где классика встречается с современностью, а северная строгость — с темпераментом.

Дата и время: 1 октября, 18:30

Место проведения: Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина

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