Мудрый наставник навсегда: Сорок дней без Игоря Колодезникова

В августе 2026 года научное сообщество республики потеряло выдающегося российского учёного-геолога, действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия), доктора геолого-минералогических наук, профессора Игоря Иннокентьевича Колодезникова. Его главный научный вклад – обоснование теории среднепалеозойского рифтогенеза, определившей облик Восточной Якутии. Он опубликовал более 150 научных работ, включая 11 монографий, подготовил научную смену – шестерых кандидатов и одного доктора наук.

Масштаб его личности как организатора проявился в спасении геологического образования республики в 1990-е годы и возрождении научного сообщества уже на посту президента Академии наук РС(Я) в 2008–2019 годах.

Труд учёного отмечен Благодарностью Президента РФ В.В. Путина, званиями «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия)» и Золотой медалью АН РС(Я). Особое место в его жизни занимали благотворительность и поддержка одарённых школьников.

Ушел человек эпохи, настоящий патриот своей земли. Светлая память о мудром наставнике навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех якутян.

20 сентября, мы отметили сорок дней с тех пор, как не стало Игоря Иннокентьевича. Коллеги из Академии наук Якутии приурочили к этой дате свои воспоминания, с которыми знакомим наших читателей. Приятного просмотра!

Справка: Игорь Иннокентьевич Колодезников родился 27 октября 1941 года в городе Якутске. Отец – Иннокентий Иванович Колодезников (1907–1945 гг.), мать – Анна Семёновна Семёнова (1911–2008 гг.). В 1949 году Игорь Иннокентьевич поступает в начальную школу № 5 города Якутска, а в 1951 году переводится в семилетнюю школу № 17. В 1956 году заканчивает её и переводится в среднюю общеобразовательную школу № 8, и в 1959 году получает аттестат. В этом же году он по комсомольской путёвке по конкурсу поступает в Якутский государственный университет на инженерно-технический факультет, на геологическое отделение, на специальность «геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

В декабре 1965 года защищает дипломный проект на тему «Геологическое строение Нежданинского золоторудного месторождения и проект доразведки водораздельной части рудной зоны № 1» с оценкой «отлично» и получает квалификацию «инженер-геолог». По распределению Государственной комиссии направляется на работу в Якутскую центральную геолого-съёмочную экспедицию Якутского территориального геологического управления МГ РФ (ЯЦГСЭ ЯТГУ МГ РФ) в должности старшего техника-геолога.

В феврале 1966 года Игорь Иннокентьевич приступает к работе в должности старшего техника-геолога в геолого-съёмочной партии, начальником которой был Г. Яскеляйнен. Надо отметить, что во время учёбы Игорь Иннокентьевич летом 1961, 1964, 1965 годов проходил производственные практики в должности рабочего и техника-геолога в производственных геолого-съёмочных партиях в Аллах-Юньской экспедиции ЯТГУ МГРФ. Полевые геолого-съёмочные работы проводились в Южном Верхоянье. Летом 1963 года он проходил полевую производственную практику в Алданском районе на площади Лебединского и Куранахского золоторудных месторождений.

В марте 1966 года Игорь Иннокентьевич переводится старшим техником-геологом в геолого-съёмочную партию, начальником которой был В. С. Хан. Партия работала на площади золоторудного и россыпного месторождения Чочымбал в Западном Верхоянье. Игорь Иннокентьевич в марте отправляется на весенние подготовительные работы и трудится в полевых условиях до конца октября. По возвращении его переводят в партию коллекторских свойств осадочных пород нефтегазовых месторождений в Центральную лабораторию ЯТГУ МГ РФ в должности геолога. В 1967 году партия, в которой работал Игорь Иннокентьевич, переводится в состав вновь созданной Тематической экспедиции ЯТГУ МГ РФ.

В мае 1967 года Игорь Иннокентьевич получает предложение от руководства инженерно-технического факультета ЯГУ сделать попытку поступить в аспирантуру Московского геологоразведочного института. В мае 1967 года он переводится в Якутский государственный университет и командируется на полевые работы на Нежданское золоторудное месторождение для сбора фактического материала. Поступить в аспирантуру не удалось, и с 1 августа 1967 года он зачисляется на инженерно-технический факультет ЯГУ в должности ассистента.

Игорь Иннокентьевич работает на кафедре «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» в должностях ассистента, старшего преподавателя с 1972 года, доцента – с 1977 года. В этот период читает лекции и ведёт лабораторные занятия по следующим дисциплинам: «Учение о полезных ископаемых», «Минераграфия», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Промышленные типы месторождений редких и рассеянных элементов», «Геология месторождений горючих полезных ископаемых», «Металлогения». Кроме того, он руководит дипломным проектированием и работает в составе Государственных экзаменационных комиссий по приёмке дипломных проектов. В 1977–1978 годах Игорь Иннокентьевич является заместителем декана инженерно-технического факультета по научной работе и заведующим кафедрой ПиРМПИ.

В 1972 году проходит стажировку на кафедре петрографии геолого-географического факультета Томского государственного университета, в 1977 году проходит трёхмесячные курсы повышения квалификации на геологическом факультете Московского государственного университета. С 1968 года Игорь Иннокентьевич, работая в Якутском государственном университете, устанавливает научные и производственные связи с Тематической экспедицией ЯТГУ МГ РФ. В 1968–1972 годах под научным руководством заведующего кафедрой поисков и разведки МПИ ИТФ ЯГУ К. К. Левашова, а с 1973 года самостоятельно, по хозяйственным договорам с Тематической экспедицией ЯТГУ МГ РФ, он выполняет, как ответственный исполнитель – начальник геологической партии или геологического отряда, большой объём экспедиционных работ на территории Сетте-Дабанской, Кыллахской, Южно-Верхоянской и Хара-Улахской геологических структур. Финансирование работ выполняется полностью из бюджета Тематической экспедиции ЯТГУ МГ РФ СССР.

В 1968–1979 годах выполнены следующие научно-производственные темы:

«Геология Джалканской осадочно-вулканогенной серии в северной части Сетте-Дабана» (1968 г.);

«Геология и металлоносность эффузивных образований восточной части Южно-Верхоянского синклинория» (1969–1972 гг.);

«Среднепалеозойский магматизм Якутии и его основные металлогенические особенности» (1973–1974 гг.);

«Магматизм Сетте-Дабана и связанное с ним оруденение» (1975–1977 гг.);

«Домезозойские магматические формации Восточной Якутии» (участие в составлении структурно-формационной карты Восточной Якутии в М 1:500000) (1978–1979 гг.)

В 1973 году Игорь Иннокентьевич без обучения в аспирантуре на Совете по присуждению учёных степеней по геолого-минералогическим и географическим наукам Томского государственного университета защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 04.00.08 – «петрография, литология и минералогия». Тема диссертации: «Позднемезозойские магматические формации центральной части хребта Сунтар-Хаята».

В 1978 году Игорь Иннокентьевич, по приглашению заведующего лабораторией магматических формаций Г. А. Гринберга, переходит на работу в Институт геологии Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР в должности старшего научного сотрудника. Лаборатория магматических формаций ИГ ЯФ СО АН СССР в 1978 году начинает работать над крупной научной темой – «Корреляция магматизма Северо-Востока СССР». Заведующий лабораторией Г. А. Гринберг поручает Игорю Иннокентьевичу выполнение крупного раздела этой темы – «Корреляция палеозойских и мезозойских (позднеюрских) магматических комплексов Восточной Якутии». К этому времени Игорь Иннокентьевич имеет материалы по палеозойскому магматизму Восточного обрамления Сибирской платформы, но остаётся ещё слабо изученный палеозойский и позднеюрский магматизм Колымо-Омолонского региона.

В 1979–1983 годах Игорь Иннокентьевич совместно с коллегами по лаборатории В. Н. Руковичем, А. А. Сурниным, М. Д. Булгаковой, Ф. Ф. Третьяковым и другими выполняет экспедиционные геологические исследования в крайне сложном, как в геологическом, так и в климатогеографическом аспекте регионе. Собран за эти годы большой объём невероятно интересного геологического материала (весь материал обработан), выполнено значительное количество аналитических исследований, в том числе и микрозондовых. На основе этого были защищены кандидатские диссертации В. Н. Руковичем и А. А. Сурниным. В конце 1983 года группа научных сотрудников лаборатории магматических формаций ИГ ЯФ СО АН СССР под научным руководством Игоря Иннокентьевича защищает отчёт по теме научных исследований.

В конце 1983 года из состава инженерно-технического факультета Якутского государственного университета выделяется в самостоятельный геологоразведочный факультет. Игорь Иннокентьевич по конкурсу проходит на должность заведующего кафедрой минералогии и петрографии и с 01.01.1984 года приступает к работе в новой должности. Необходимо отметить, что все пять лет работы в Институте геологии ЯФ СО АН СССР Игорь Иннокентьевич не терял связи с ЯГУ: проводил учебные занятия, участвовал в работе Государственных экзаменационных комиссий, руководил практикой студентов. В должности заведующего кафедрой Игорь Иннокентьевич проводит работу по укреплению материальной базы и штатов кафедры и минералогического музея ГРФ, читает лекции и проводит лабораторные занятия по курсу «Минералогия».

В 1986–1987 гг. Игорь Иннокентьевич переходит на должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией. В декабре 1988 года он переизбирается по конкурсу на следующий пятилетний срок на должность заведующего кафедрой минералогии и петрографии ГРФ.

В 1992 году Игорь Иннокентьевич на Совете по присуждению учёных степеней Института земной коры СО АН СССР в городе Иркутске защищает диссертацию на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 08.00.01 – «Общая и региональная геология». Тема диссертации: «Среднепалеозойский магматизм и рифтогенез востока Сибирской платформы и Верхояно-Колымской складчатой системы». В декабре 1992 года Игорю Иннокентьевичу Колодезникову решением Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ присвоено учёное звание профессора.

К этому периоду Игорь Иннокентьевич – один из ведущих учёных Российской Федерации в области магматической геологии, внёсший значительный вклад в разработку вопросов палеозойского вулканизма и рифтогенеза Северо-Востока России. Научные результаты Игоря Иннокентьевича использовались при составлении «Атласа тектонических карт Сибири» (1981–1983 гг.), карт магматических ассоциаций Восточной Сибири и корреляционных схем магматических образований Северо-Востока Азии (1989–1990 гг.).

Игорь Иннокентьевич является разработчиком нового для северо-востока Якутии научного направления – среднепалеозойский рифтогенез и связанная с ним минерагения. Им впервые было доказано, что среднепалеозойская эпоха была переломным рубежом в геологической истории Северо-Востока Азиатского континента, во многом определившим дальнейшую историю и минерагению региона, так как развитие среднепалеозойской рифтовой системы привело к расколу восточной части древнего континента Евразии и образованию позднепалеозойской-раннемезозойской пассивной континентальной окраины.

В декабре 1993 года Игорь Иннокентьевич избирается действительным членом (академиком) Академии наук Республики Саха (Якутия). В апреле 1992 года Игорь Иннокентьевич на заседании Учёного совета Якутского государственного университета избирается на должность декана геологоразведочного факультета. Необходимо отметить, что он избирается деканом ГРФ в крайне сложный политический и экономический период времени – происходит развал Советского Союза, и наше общество переходит на совершенно новый социально-экономический уклад. Для геологической отрасли промышленности наступают крайне трудные времена, идёт массовая ликвидация геологических структур, резко падает престиж геологических специальностей, и это создаёт реальную угрозу ликвидации геологического образования в Якутском государственном университете. В этот период ректором ЯГУ избирается доктор технических наук, профессор В. В. Филиппов. Он прекрасно понимает всю сложность политической и экономической ситуации, именно В. В. Филиппов предлагает Игорю Иннокентьевичу возглавить ГРФ. Президент РС (Я) М. Е. Николаев обращает особое внимание на ЯГУ и всеми возможными способами поддерживает его. Однако Игорь Иннокентьевич понимает, что, несмотря на поддержку руководства республики и университета, нужно самим предпринимать максимум усилий по сохранению, а если будет возможность – по развитию ГРФ. Игорь Иннокентьевич ставит перед коллективом геологоразведочного факультета задачу стать лучшим факультетом в Якутском государственном университете по связям с горно-геологическими предприятиями, по кадровому и научному потенциалу, по конкурсу абитуриентов. Начинается трудная и многогранная работа, на факультет приглашаются лучшие специалисты из закрывающихся геологических предприятий, заключаются соглашения с горно-геологическими предприятиями и компаниями, в том числе с такими как «АЛРОСА», «Якутуголь» и другими. Заключается договор с Госкомитетом по геологии и недропользованию РС (Я), с рядом муниципальных образований. Игорь Иннокентьевич устанавливает личные деловые связи с Правительством РС (Я) – с Председателем Правительства РС (Я) В. А. Штыровым. Во время одной из таких встреч В. А. Штыров поднимает вопрос о необходимости начать подготовку геологических кадров в филиалах ЯГУ в промышленных городах, таких как Нерюнгри и Мирный. Игорь Иннокентьевич, при поддержке ректора ЯГУ В. В. Филиппова, организует передачу в Нерюнгринский филиал ЯГУ из ГРФ кафедру технологии и техники разведки МПИ вместе со штатным преподавательским персоналом и студентами. Для создания материально-технической базы кафедры договаривается с руководством Южно-Якутской комплексной экспедиции (В. Н. Котенев) о передаче филиалу ЯГУ оборудования буровой базы пункта подготовки кадров экспедиции. В филиале ЯГУ в Мирном Игорь Иннокентьевич активно участвует в формировании материальной базы и оказывает научно-методическую помощь в подготовке горно-геологических кадров. В 1999 году Игорь Иннокентьевич решением Учёного совета Мирнинского филиала ЯГУ занесён в Книгу Почёта МФ ЯГУ. В эти годы геологоразведочный факультет университета проводит активную работу по своему укреплению. В состав ГРФ переводится из ИТФ горное отделение, проводится оптимизация структуры ГРФ – три геологические кафедры объединяются в одну большую кафедру геологии и разведки месторождений полезных ископаемых (ГиРМПИ). Заведующим кафедрой ГиРМПИ избирается в 1994 году Игорь Иннокентьевич. ГРФ переходит на многоуровневую систему подготовки кадров, открываются новые специализации, такие как «геоинформатика» (В. И. Жижин), «геология месторождений алмазов, геммология» (Л. А. Кулагина, Н. Н. Иванов). Открыт новый учебный геологический полигон в верховьях реки Лены в посёлке Нохтуйск. Ректор ЯГУ В. В. Филиппов добивается у руководства РС (Я) строительства нового учебного корпуса для инженерных факультетов – ИТФ и ГРФ. Общественным директором-организатором назначается декан ГРФ Игорь Иннокентьевич. Совместно с деканом ИТФ А. Т. Копыловым ими проделана большая организационная работа, курируется проект и строительство здания. ГРФ активное участие принимает в формировании в городе Якутске первых республиканских цехов сортировки и оценки алмазов и самородков золота. Совместно с председателем Гохран РС (Я) К. П. Аргуновым по заданию Президента РС (Я) М. Е. Николаева Игорь Иннокентьевич готовит первых якутских сортировщиков и оценщиков алмазов. Он принимает неординарное решение – несколько выпусков геологов ГРФ почти полностью направляются на формирование кадрового потенциала цехов сортировки и оценки алмазов и в Гохран РС (Я). В результате за очень короткий срок удаётся наладить работу этих структур. Высокий научный потенциал Игоря Иннокентьевича в области минерагении алмаза используется АК «АЛРОСА», где он ряд лет был сопредседателем группы экспертов Наблюдательного совета. В 1997 году Игорь Иннокентьевич решением Учёного совета ЯГУ повторно избирается на новый пятилетний срок деканом ГРФ. В 1995–2002 годы геологоразведочный факультет занимает в Якутском государственном университете одно из лидирующих положений по кадровому потенциалу, качеству подготовки студентов, связям с производственными предприятиями, научной деятельности. В этот период ГРФ дважды проходит аттестацию на Комиссии Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ.

В 2001 году Игорь Иннокентьевич освобождается по собственному желанию от заведования кафедрой Г и РМПИ и в 2002 году избирается заведующим кафедрой минералогии и петрографии ГРФ ЯГУ. В 2001 году Игорь Иннокентьевич избирается вице-президентом Академии наук Республики Саха (Якутия). В 2002 году он освобождается от должности декана геологоразведочного факультета ЯГУ в связи с истечением срока полномочий. В 2006 году Игорю Иннокентьевичу за вклад в развитие минерально-сырьевой базы РС (Я) и подготовку геологических кадров присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия)».

В 2003–2004 гг. Игорь Иннокентьевич, будучи вице-президентом АН РС (Я), выступает с предложением создать в городах Нерюнгри и Мирный Научные центры АН РС (Я) и принимает активное участие в их формировании. В 2008 году Игорь Иннокентьевич избирается президентом Академии наук Республики Саха (Якутия) в сложный для неё период. В течение 2004–2007 годов по ряду объективных и субъективных причин идёт резкое сокращение АН РС (Я). У академии отнимают все пять институтов и передают на финансирование в РФ. В результате в 2008 году в АН РС (Я) остаётся один Научный центр археологии и палеоэкологии и четыре штатные единицы аппарата управления в Президиуме АН РС (Я). Игорь Иннокентьевич, буквально через месяц после назначения, выступает с докладом на Совете по науке и технической политике при Президенте РС (Я) и излагает план развития АН РС (Я), где чётко обозначает, что главной задачей академии является работа по заданию Правительства РС (Я) по научно-организационному обеспечению инновационного развития РС (Я). Президент республики В. А. Штыров поддерживает предложение Игоря Иннокентьевича. Последующие годы Президенты РС (Я) В. А. Штыров и Е. А. Борисов поддерживают Игоря Иннокентьевича, и начинается процесс восстановления АН РС (Я). Создаются в Президиуме АН РС (Я) такие структуры, как: «Научно-организационный отдел», «Отдел внедрения инновационных технологий», «Центр интеллектуальной собственности», «Научно-образовательный центр», «Научный экспертно-аналитический центр». Создаются научные структуры: «Отдел изучения мамонтовой фауны», «Отдел энциклопедики», «Отдел этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем», активно ведут научные исследования Южно-Якутский научный центр и Западный Якутский научный центр. Все созданные структуры имеют госзадание от Правительства РС (Я) и соответствующее финансирование. Игорь Иннокентьевич и соответствующие структуры АН РС (Я) тесно работают с Технопарком «Якутия», Венчурной компанией «Якутия», с Фондом «Будущих поколений» и другими организациями. Академия наук РС (Я) активно участвует в создании Малой Академии наук РС (Я). Научно-организационный отдел АН РС (Я) организует и курирует финансирование конференций, симпозиумов, выставок, фестивалей в РС (Я), РФ и за рубежом. Налаживается очень тесная работа с Русским географическим обществом и Ассоциацией полярников Российской Федерации.

В 2017–2019 годах Игорь Иннокентьевич активно работает в составе Совета по Арктике и Антарктиде при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Все эти годы АН РС (Я) работает по крупным многолетним программам с финансированием в сотни миллионов рублей, это такие как «История Якутии», «Комплексные научные исследования в РС (Я)» и другие. Работая в АН РС (Я) вице-президентом и президентом, Игорь Иннокентьевич продолжает научные исследования и педагогическую деятельность на ГРФ ЯГУ и СВФУ. Им публикуются научные статьи, монографии, учебные пособия. Он руководит подготовкой кандидатских диссертаций. Нет смысла перечислять все работы, в которых участвует Игорь Иннокентьевич, отметим лишь две фундаментальные работы, выполненные коллективом авторов с его участием. Это Карта сейсмотектоники Восточной Сибири. Редакторы Г. С. Гусев, И. И. Колодезников, MI:40000000.2015 г. ISB № 978–5-91243–064–0 (Работа удостоена Госпремии РС (Я) в 2017 г.); Карта сейсмотектоники северо-восточного сектора Российской Арктики, редакторы Л. П. Имаева, И. И. Колодезников. MI:5000000. 2017 г. ISB№ 978–5-9908560–2-8.

Игорь Иннокентьевич активно сотрудничает с Якутской и Ленской епархией Русской православной церкви. Игорь Иннокентьевич и Елена Дмитриевна крещены архиепископом Якутским и Ленским Зосимой. Якутская духовная семинария по инициативе Игоря Иннокентьевича учредила две стипендии имени священника И. С. Колодезникова учащимся семинарии за отличные и хорошие достижения в обучении и активную общественно-духовную работу, стипендии выплачиваются из личных средств Колодезникова.

Игорь Иннокентьевич на протяжении свыше тридцати лет активно сотрудничает с администрацией Усть-Алданского улуса. В девяностых годах прошлого столетия, будучи деканом ГРФ, он участвовал в работе комиссий улусов по контролю и содействию обучения выпускников школ улусов РС (Я) в Якутском государственном университете. При его поддержке сотни выпускников школ улусов поступили и успешно окончили ЯГУ. Игорь Иннокентьевич поддерживает деловые связи с Ольтехским наслегом Усть-Алданского улуса – родиной своих предков, им учреждены две стипендии имени его дедушки, просветителя И. С. Колодезникова, в Бейдингинской СОШ учащимся за отличные и хорошие успехи в обучении и активное участие в научно-исследовательской работе. Игорем Иннокентьевичем учреждена одна стипендия имени Э. К. Пекарского для учащихся Игидейской СОШ Таттинского улуса. Все стипендии выплачиваются из его личных средств.

В марте 2018 года он в третий раз избирается на должность президента Академии наук РС (Я). В октябре 2019 года Игорь Иннокентьевич пишет заявление Главе РС (Я) – Учредителю АН РС (Я) А. С. Николаеву с просьбой освободить его от занимаемой должности Президента АН РС (Я). В ноябре 2019 года Игорь Иннокентьевич принят на работу в Администрацию Главы и Правительства РС (Я) в должности специалиста-консультанта (советника) Главы РС (Я). 20 ноября 2020 года увольняется из Администрации и уходит на пенсию.

Игорь Иннокентьевич имеет общий трудовой стаж после окончания Якутского государственного университета 55 лет, из них научно-педагогический стаж 50 лет. Игорь Иннокентьевич 25 лет заведовал кафедрой в ЯГУ. Из них 10 лет – декан ГРФ ЯГУ, также работал семь лет вице-президентом АН РС (Я) и 11 лет Президентом АН РС (Я).

Игорем Иннокентьевичем опубликовано лично и в соавторстве более 150 научных работ. В том числе 11 монографий и семь учебно-методических разработок. Им подготовлены шесть кандидатов наук и один доктор наук, имеет один патент РФ. Научное общество, общественность, Правительства РФ и РС (Я) высоко оценили трудовые достижения Игоря Иннокентьевича, он удостоен многих научных и почётных званий и наград.

Игорь Иннокентьевич избран в состав следующих Государственных Академий наук: Академия наук Республики Саха (Якутия), академик (1993 г.); Академия наук Республики Татарстан, почётный академик (2018 г.); Академия наук Республики Башкортостан, почётный академик (2018 г.). Игорь Иннокентьевич избран в состав Общественных Академий: Международная Академия минеральных ресурсов, академик (1996 г.); Российская Академия естественных наук, член-корреспондент (2002 г.); Сибирская Академия наук Высшей школы, член-корреспондент (2003 г.).

Награды

Президент Российской Федерации – Благодарность за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю плодотворную работу, активную законотворческую деятельность. В. В. Путин. № 60-рп. (12.03.2014 г.).

Министерство природных ресурсов РФ – Памятный знак «300 лет горно-геологической службе России». Министр Б. А. Яцкевич. (1993 г.).

Министерство образования и науки РФ – Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ». Приказ № 1636/к-н (20.11.2007 г.).

Президент Республики Саха (Якутия), Глава РС (Я) – Почётное звание «Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия)» за заслуги в развитии науки и высшего профессионального образования, вклад в подготовку квалифицированных специалистов и научных кадров и многолетнюю плодотворную деятельность. Указ Президента РС (Я) В. А. Штырова. (13.10.2006 г.). Знак отличия «370 лет Якутия с Россией», за вклад в укрепление государственности, межнационального мира и согласия, за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. Указ Президента РС (Я) В. А. Штырова № 431. (20.08.2002 г.).

Грамота. За заслуги в области науки, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд. Указ Главы РС (Я) Е. А. Борисова № 1440. (19.10.2016 г.).

Звание «Почётный гражданин Республики Саха (Якутия)». За особые заслуги в области государственного строительства, развития науки и образования, весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд. Указ Главы РС (Я) А. С. Николаева № 2826 (24.09.2018 г.).

Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской АССР». Глава РС (Я) А. С. Николаев. (22.11.2022 г.).

Государственное собрание (Ил Тумэн) РС (Я) – Почётная грамота. За заслуги в области научно-технического развития РС (Я). Председатель Госсобрания РС (Я) А. Н. Жирков. № 231-Н (20.10.2016 г.).

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) – Нагрудный знак «Отличник профессионального образования РС (Я)». За заслуги в области профессионального образования. Министр М. Ю. Присяжный. Приказ № 07–13/603. (26.10.2016 г.).

Городской округ «город Якутск» – 79-й Юбилейный знак «380-летие основания города Якутска». Глава А. С. Николаев. (25.12.2012 г.).

Муниципальный район «Усть-Алданский улус» – Звание «Почётный гражданин Усть-Алданского улуса». Постановление администрации № 59. Глава В. Д. Троев. (03.03.2011 г.).

Звание «Почётный гражданин Ольтехского наслега». МР «Усть-Алданский улус». Постановление администрации. Глава Н. Н. Сивцев. (07.04.2012 г.). Занесён в книгу почёта МБОУ «Бейдингинская СОШ». Директор школы Н. Н. Татаринов (07.03.2012 г.).

Нагрудный знак «За вклад в социально-экономическое развитие Ольтехского наслега». МР «Усть-Алданский улус». Постановление администрации. Глава К. А. Алексеев. (16.04.2020 г.).

Нагрудный знак «За вклад в образование Ольтехского наслега». МР «Усть-Алданский улус». Постановление администрации. Глава наслега К. А. Алексеев. (07.04.2023 г.).

Украинская Православная Церковь – Орден Украинской Православной Церкви «Почитаемой Иконы Пресвятой Богородицы». Митрополит Киевский и всея Украины Предстоятель Украинской Православной Церкви Владимир. За укрепление дружбы народов. (28 вересня 2013 г.).

Русская Православная Церковь – Епархиальная медаль Якутской и Ленской епархии «Священномученика Евгения (Зернова) I степени». Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Уд. № 22 (20.10.2016 г.).

Общество «Знание» России – Медаль «Подвижнику Просвещения». Память 300-летия М. В. Ломоносова (12.03.2014 г.).

Коммунистическая партия СССР – Почётная грамота Якутского городского комитета КПСС и Городского Совета народных депутатов (октябрь 1984 г.).

Русское географическое общество РФ – Благодарность за значительный вклад в организацию работ Отделения Русского географического общества Республики Саха (Якутия). Первый вице-президент РГО РФ А. Н. Чилингаров (2018 г.).

Нагрудный знак «100 лет отделению Русского географического общества Республики Саха (Якутия)». Решение Учёного совета РГО РС (Я) (24.10.2013 г.). МОО «Ассоциация полярников Российской Федерации», «Якутская Арктика» – Медаль «За вклад в развитие Севера и Арктики Якутии». Председатель В. М. Членов. Уд. № 141 (20.05.2015 г.).

Высший Горный совет НП «Горнопромышленники России» – Памятная медаль «60 лет Дня шахтера». Постановление № 35 (29.05.2007 г.).

Федеральное Агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова» – «Золотой нагрудный знак ГРФ ЯГУ». Постановление Учёного совета ГРФ № 10 (17.11.2003 г.).

Почётный знак «За долголетнюю добросовестную работу». Решение Учёного совета ЯГУ (03.06.2006 г.).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования РФ «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» – Почетное звание «Лучший выпускник – гордость университета». Ректор СВФУ Е. И. Михайлова (25.01.2011 г.).

Звание «Почётный ветеран СВФУ» за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, особые заслуги в изучении геологии Якутии, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов инженерно-геологического профиля. Приказ уп-2 № 491. Ректор СВФУ Е. И. Михайлова (27.10.2016 г.).

Университетский орден «Слава и величие СВФУ» первой степени. Приказ УП-№ 832. Ректор СВФУ Е. И. Михайлова (20.11.2018 г.).

ГБУ Академия наук РС (Я) – Медаль «За заслуги в развитии науки РС (Я)», за вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных кадров республики. Решение Президиума АН РС (Я). Президент АН РС (Я) Г. Ф. Крымский (20.11.2001 г.).

Медаль «Золотая медаль Академии наук РС (Я)» за выдающуюся научно-организационную деятельность по развитию Академии наук РС (Я). Постановление Президиума АН РС (Я). Президент АН РС (Я) В. В. Филиппов (24.12.2020 г.).

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