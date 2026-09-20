Айсен Николаев: Выборы завершились

Глава Якутии Айсен Николаев в своем канале подвел итог выборам:

— Завершились выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. По предварительным данным, уверенно лидирует партия «Единая Россия». Нашу республику в партийном списке представляли Галина Данчикова и Василий Егоров. По предварительным данным, в одномандатном округе победу одерживает Петр Шамаев.

Благодарю всех жителей республики, кто в эти дни пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Якутяне еще раз показали свою активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему родной республики и всей страны.

Такой результат «Единой России» – это прежде всего большая ответственность перед людьми. За последние годы вместе сделано многое, реализованы важные для республики проекты, построены новые школы, больницы, дороги, благоустроены общественные пространства. Но впереди еще много работы. Поддержка жителей означает, что партия должна и дальше выполнять взятые на себя обязательства, добиваться конкретных изменений к лучшему в жизни людей.

Рад за Петра Виталиевича. Он прошел серьезный жизненный путь, участвовал в специальной военной операции, хорошо знает республику и проблемы, которые волнуют жителей. Уверен, что этот опыт и знание Якутии будут важны для отстаивания интересов республики и продвижения необходимых для наших жителей решений на федеральном уровне.

Выборы завершились. У каждого свои взгляды и свои предпочтения, но Якутия у нас одна, и наша общая задача – сделать ее сильнее и обеспечить достойное будущее нашим детям. Впереди большая работа. Вместе – только вперёд!

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