Ежедневный гороскоп на воскресенье 20 сентября 2026
Луна сегодня
Гороскоп на 20 сентября 2026: 9, 10 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Козероге.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня вы привлекаете больше внимания, чем обычно. Кто-то может даже оказаться в курсе подробностей вашей личной жизни. Имейте это в виду: возможно, придётся что-то объяснить или развеять недоразумения. В целом день обещает быть спокойным и располагающим к общению.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Попробуйте что-нибудь новое и немного измените привычный распорядок. Не ставьте перед собой слишком масштабных задач. Общайтесь с людьми, которых встретите, даже если разговор будет случайным и коротким. Возможность узнать что-то интересное сегодня доставит вам особое удовольствие.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Этот день прекрасно подходит для отдыха дома. Не беритесь за слишком сложные дела: сейчас вполне можно позволить себе расслабиться. Головоломки, интеллектуальные игры или увлекательный детектив помогут приятно провести время. Если вы работаете, коллеги будут готовы вас поддержать.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня в отношениях с окружающими вам стоит проявить больше гибкости и готовности идти навстречу. Луна находится в противоположном вашему знаке — такое положение повторяется каждый месяц и длится около двух с половиной дней.
Лев (23 июля — 22 августа)
День располагает к неспешному отдыху. При этом особое удовлетворение принесёт возможность кому-то помочь: оказать небольшую услугу, поддержать близкого или позаботиться о члене семьи. Вам свойственны щедрость и великодушие, поэтому добрые дела поднимают вам настроение.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня удача на вашей стороне. Можно расслабиться и никуда не торопиться. Вместе с тем вас порадуют приятное общение, спортивные развлечения и игры с детьми. Кино, театр и другие встречи с искусством тоже придутся по душе. Главное желание этого дня — хорошо провести время!
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня на первый план могут выйти дом и семья. Вам будет приятно отдохнуть в привычной обстановке и насладиться домашним уютом. Меркурий в вашем знаке добавляет интереса к общению, поэтому содержательный разговор станет прекрасным дополнением к этому дню.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня вам особенно важно высказаться и поделиться своими мыслями. Найдите человека, который готов внимательно вас выслушать. Поверхностные разговоры о погоде вряд ли принесут удовлетворение: хочется обсудить что-то действительно значимое.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня ваши мысли могут быть заняты финансами или предстоящей покупкой. Возможно, за этим стоят более глубокие вопросы: что для вас по-настоящему ценно и что делает вас счастливыми? Подумайте, чему вы хотели бы посвятить дальнейшую жизнь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня Луна в вашем знаке, и это даёт вам небольшое преимущество. Самое время сформулировать своё желание и сделать шаг к его исполнению. Если вам чего-то хочется, проявите инициативу или попросите о помощи. Отклик может приятно удивить.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Проведите этот день без лишней спешки. Кто-то может обратиться к вам за советом о том, как сделать что-либо красивее или привлекательнее. Если можете помочь — помогите, а если нет, не переживайте. Планы на поездку или возможность узнать что-то новое вызовут у вас интерес.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня хороший день для разговора по душам с близким человеком — возможно, с подругой. Поделитесь своими надеждами и планами на будущее. Такой разговор поможет услышать другой взгляд на то, что вы собираетесь сделать.
Если сегодня ваш день рождения
В этот день родился актёр Джон Бернтал (1976) и певица Катя Лель (1974).
Вы цените независимость, любите чувствовать симпатию и признание окружающих и предпочитаете держать ситуацию под контролем. В предстоящем году чаще общайтесь и получайте удовольствие от жизни. Берегите внутреннее ощущение счастья и развивайте то прекрасное, что в вас есть. Позвольте себе быть более открытыми. Возможно возвращение старых друзей и возобновление тёплых отношений.
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