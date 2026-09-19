Ночной скандал на выборах в Якутске: подробности
Ночной скандал на выборах в Якутске: подробности
«Пряная Якутия» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что бдительные полицейские в ходе вечернего обхода школы обнаружили свет в помещении УИКа. Два члена комиссии продолжали находиться в помещении после завершения голосования в 20.00. По этой причине их доставили в отделение. После осмотра и разъяснений они были отпущены.
Председатель ЦИК Евгений Федоров оперативно опроверг информацию про арест председателя УИК №756.
ЯТИК заявил о дополнительной проверке.
Сегодня, 19 сентября участковая избирательная комиссия работает в штатном режиме, сообщил ЯТИК.
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