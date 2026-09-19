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19.09.2026 16:05
чтение: 1 мин
Политика
#Якутия
#Якутск

Ночной скандал на выборах в Якутске: подробности

Ночной скандал на выборах в Якутске: подробности

«Пряная Якутия» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что бдительные полицейские в ходе вечернего обхода школы обнаружили свет в помещении УИКа. Два члена комиссии продолжали находиться в помещении после завершения голосования в 20.00. По этой причине их доставили в отделение. После осмотра и разъяснений они были отпущены. 

Председатель ЦИК Евгений Федоров оперативно опроверг информацию про арест председателя УИК №756.

ЯТИК заявил о  дополнительной проверке. 

Сегодня, 19 сентября участковая избирательная комиссия работает в штатном режиме, сообщил ЯТИК.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Пряная Якутия.

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