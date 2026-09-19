Грамматический детектив: найдите две ошибки
Иногда предложение выглядит совершенно невинным: слова знакомы, смысл понятен, запятые на месте. Но стоит присмотреться — и обнаруживается подвох. Сегодня вы редактор-детектив: перед вами две фразы, и в каждой намеренно спрятана одна грамматическая ошибка. Ваша задача — найдите грамматические ошибки и проверьте себя.
Дело № 1. Загадочная записка
Согласно старой записки, ключ от чердака лежал под третьей ступенькой.
Ключ почти у нас в руках, но одно из слов явно приняло не ту форму. Сможете найти его и исправить предложение?
Дело № 2. Непослушный сундук
Открыв сундук, у меня задрожали руки.
Звучит как начало приключения — и в обычной беседе такую фразу легко пропустить. А теперь выясните: кто, если следовать построению предложения, открыл сундук?
Ваш ход, детективы!
Попробуйте исправить обе фразы и объяснить, какие правила нарушены. Только договоримся: сначала собственная версия, потом ответы ниже. Сможете раскрыть оба дела за минуту?
Дела раскрыты: проверяем ответы
1. Согласно чему? Записке!
Предлог «согласно» требует дательного падежа: согласно чему? Старой записке. В исходной фразе ошибочно использована форма родительного падежа — «записки».
✅ Правильно: «Согласно старой записке, ключ от чердака лежал под третьей ступенькой».
Как поясняет словарь-справочник «Грамоты.ру», в современном русском литературном языке нормативна только конструкция «согласно чему». Поэтому правильно — «согласно старой записке».
2. Кто же открыл сундук?
В предложении с подлежащим действие, обозначенное деепричастием, должно относиться к тому же субъекту, что и основное действие. Здесь подлежащее — «руки». Получается, именно они самостоятельно открыли сундук!
Чтобы устранить ошибку, заменим деепричастный оборот придаточным предложением.
✅ Правильно: «Когда я открыл сундук, у меня задрожали руки».
Как сработало ваше грамматическое чутьё?
Нашли обе ошибки без подсказок? Отличная работа, детективы! А если одна из них ускользнула, теперь вы знаете, на что обращать внимание: проверяйте падеж после предлога и выясняйте, кто выполняет действие, названное деепричастием.
Напишите в комментариях, какая фраза оказалась хитрее.
Ранее мы писали — Тест по грамматике: найдите две ошибки в пяти словах
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