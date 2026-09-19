Грамматический детектив: найдите две ошибки

Старинная записка обещает подсказать, где спрятан ключ, а загадочный сундук заставляет руки дрожать. Но сегодня нам предстоит искать не сокровища, а грамматические ошибки. Они прячутся в двух предложениях, которые на первый взгляд звучат вполне привычно. Готовы примерить роль редактора-детектива? Прочитайте каждую фразу, найдите подвох и предложите исправление. **Не спешите заглядывать в ответы — дайте своему языковому чутью шанс раскрыть оба дела!**

найдите грамматические ошибки

Иногда предложение выглядит совершенно невинным: слова знакомы, смысл понятен, запятые на месте. Но стоит присмотреться — и обнаруживается подвох. Сегодня вы редактор-детектив: перед вами две фразы, и в каждой намеренно спрятана одна грамматическая ошибка. Ваша задача — найдите грамматические ошибки и проверьте себя.

Дело № 1. Загадочная записка

Согласно старой записки, ключ от чердака лежал под третьей ступенькой.

Ключ почти у нас в руках, но одно из слов явно приняло не ту форму. Сможете найти его и исправить предложение?

Дело № 2. Непослушный сундук

Открыв сундук, у меня задрожали руки.

Звучит как начало приключения — и в обычной беседе такую фразу легко пропустить. А теперь выясните: кто, если следовать построению предложения, открыл сундук?

Ваш ход, детективы!

Попробуйте исправить обе фразы и объяснить, какие правила нарушены. Только договоримся: сначала собственная версия, потом ответы ниже. Сможете раскрыть оба дела за минуту?

Дела раскрыты: проверяем ответы

1. Согласно чему? Записке!

Предлог «согласно» требует дательного падежа: согласно чему? Старой записке. В исходной фразе ошибочно использована форма родительного падежа — «записки».

✅ Правильно: «Согласно старой записке, ключ от чердака лежал под третьей ступенькой».

Как поясняет словарь-справочник «Грамоты.ру», в современном русском литературном языке нормативна только конструкция «согласно чему». Поэтому правильно — «согласно старой записке».

2. Кто же открыл сундук?

В предложении с подлежащим действие, обозначенное деепричастием, должно относиться к тому же субъекту, что и основное действие. Здесь подлежащее — «руки». Получается, именно они самостоятельно открыли сундук!

Чтобы устранить ошибку, заменим деепричастный оборот придаточным предложением.

✅ Правильно: «Когда я открыл сундук, у меня задрожали руки».

Как сработало ваше грамматическое чутьё?

Нашли обе ошибки без подсказок? Отличная работа, детективы! А если одна из них ускользнула, теперь вы знаете, на что обращать внимание: проверяйте падеж после предлога и выясняйте, кто выполняет действие, названное деепричастием.

Напишите в комментариях, какая фраза оказалась хитрее.

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