Тест по грамматике: найдите две ошибки в пяти словах

тест по грамматике русского языка

Как правильно попросить человека что-то сделать: «ехай» или «поезжай», «ляжь» или «ляг»? Такие формы встречаются в повседневной речи, но не все соответствуют литературной норме. Проверьте себя, пройдя тест по грамматике русского языка!

Задание

Прочитайте пять слов. В двух из них неправильно образована форма повелительного наклонения. Найдите ошибки и предложите исправления.

Читай Ехай Пиши Ляжь Рисуй

Ответы и объяснения

1. Читай — правильно.

Это форма повелительного наклонения глагола «читать». Она выражает просьбу, совет или побуждение к действию.

Пример: «Читай внимательно, не пропуская предложений».

2. Ехай — ошибка. Правильно: поезжай.

Форма «ехай» встречается в просторечии, но не соответствует литературной норме. Для побуждения к действию, обозначаемому глаголом «ехать», используют форму «поезжай».

Пример: «Поезжай домой, уже поздно».

3. Пиши — правильно.

Повелительная форма глагола «писать» образована верно.

Пример: «Пиши разборчиво».

4. Ляжь — ошибка. Правильно: ляг.

У глагола «лечь» нормативная форма повелительного наклонения — «ляг». Здесь нужно не просто убрать мягкий знак, а заменить неправильную форму целиком.

Пример: «Ляг на кровать и отдохни».

5. Рисуй — правильно.

Это нормативная форма повелительного наклонения глагола «рисовать».

Пример: «Рисуй то, что видишь за окном».

Итог

Ошибки допущены в словах «ехай» и «ляжь». Правильный ряд:

Читай — поезжай — пиши — ляг — рисуй.

Чем полезны такие тесты?

Короткие тесты по грамматике помогают заметить привычные речевые ошибки и вспомнить литературные нормы. Важно не просто угадать ответ, а прочитать объяснение и составить собственный пример с правильной формой: так легче запомнить, почему следует говорить «поезжай» и «ляг». Всего пять слов становятся поводом проверить себя и внимательнее относиться к устной и письменной речи.

Подробнее о правильных формах глаголов: «Едь, езжай или поезжай: как грамотно повелевать по-русски» — Грамота.ру.

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