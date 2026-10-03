Гороскоп на ноябрь 2026 года: прогноз для всех знаков зодиака

Ноябрь — сентябрю внук, октябрю сын, зиме родной брат

гороскоп на ноябрь 2026 года

Ноябрь помогает перейти от осеннего пересмотра к конкретным решениям. Новолуние в Скорпионе задаёт глубокую и честную точку отсчёта, 13 ноября Меркурий и Венера разворачиваются в прямое движение, а соединение Марса и Юпитера 16 ноября придаёт смелости и ускоряет события. Завершает месяц Полнолуние в Близнецах, способное принести важные новости и скорректировать планы.

Овен

Новолуние в Скорпионе приходится на ваш восьмой дом — сферу общих ресурсов, доверия и близости. Там же Меркурий завершает ретроградный цикл, поэтому в начале месяца вы сможете яснее взглянуть на совместные договорённости, финансовые обязательства и взаимные зависимости. 13 ноября Венера разворачивается в прямое движение в седьмом доме партнёрства: условия близких и деловых отношений наконец можно обсуждать на более твёрдой почве.

16 ноября Марс, ваш управитель, соединяется с Юпитером в пятом доме удовольствий, романтики и творчества. Это один из самых ярких и жизнерадостных аспектов года. Ваш дар — смелость: направьте её на то, что приносит искреннее удовольствие. А с 25 ноября, когда Марс перейдёт в Деву и ваш шестой дом, на первый план выйдут практические задачи, здоровье и повседневный ритм.

Телец

13 ноября Венера, ваш управитель, разворачивается в прямое движение в шестом доме работы и повседневных привычек. Завершается шестинедельный пересмотр того, как много вы делаете для других и насколько бережно устроен ваш собственный распорядок. Новолуние в Скорпионе приходится на седьмой дом партнёрства и открывает новую, спокойную и серьёзную главу в важных отношениях.

Полнолуние в Близнецах освещает второй дом доходов и самооценки рядом с Ураном, который продолжает перестраивать вашу финансовую сферу. Возможны новости о деньгах, способные изменить планы. Ваш дар — стабильность. В этом месяце она принесёт пользу, если останется гибкой и открытой обновлениям.

Близнецы

Поскольку вами управляет Меркурий, 13 ноября особенно важно: планета разворачивается в прямое движение в шестом доме работы и распорядка. Системы и процессы, которые всю осень давали сбой, постепенно начнут работать слаженнее.

24 ноября Полнолуние произойдёт в вашем знаке, в первом доме, рядом с Ураном. Оно подведёт к заметным переменам в самоощущении и в том, как вы заявляете о себе миру. 22 ноября Солнце войдёт в седьмой дом партнёрства и сделает особенно значимой чужую точку зрения. Ваш дар — адаптивность, но не меняйте решения так быстро, чтобы окружающие перестали за вами успевать. Сформулируйте свою позицию один раз и предельно ясно.

Рак

Новолуние в Скорпионе приходится на пятый дом творчества, романтики и радости. После периода пересмотра собственных желаний наступает подходящий момент, чтобы заложить основу творческого проекта, найти новый способ отдыхать или выбрать более комфортный формат свиданий. 13 ноября Венера разворачивается в прямое движение в четвёртом доме семьи и жилья, помогая стабилизировать бытовую ситуацию.

16 ноября Марс соединяется с Юпитером во втором доме доходов — это один из самых обнадёживающих финансовых аспектов вашего года. Однако Полнолуние в Близнецах затрагивает двенадцатый дом отдыха и скрытых процессов, поэтому к концу месяца особенно важны сон, тишина и уединение. Ваш дар — забота. Не забудьте направить часть этой энергии на себя.

Лев

16 ноября Марс соединяется с Юпитером в вашем знаке и первом доме. Юпитер с лета усиливает уверенность и заметность, а Марс добавляет решительности, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Это может стать самой смелой неделей осени. При этом Солнце из четвёртого дома образует напряжённый аспект к обеим планетам: семейный или бытовой вопрос проверит серьёзность ваших намерений.

Полнолуние в Близнецах освещает одиннадцатый дом друзей и сообществ и может принести важные новости через круг общения. 25 ноября Марс перейдёт во второй дом доходов, направляя вашу энергию на практический заработок. Ваш дар — тепло, задающее тон всему пространству. Сохраните его часть и для себя.

Дева

13 ноября Меркурий, ваш управитель, разворачивается в прямое движение в третьем доме повседневного общения. Сообщения и договорённости, которые всю осень ходили по кругу, наконец достигнут цели. Новолуние в Скорпионе в том же доме подходит для начала писательской практики, нового курса или более эффективного общения с людьми, которых вы видите каждый день.

Полнолуние в Близнецах происходит на вершине карты, в десятом доме карьеры, рядом с Ураном. Профессиональный план, вероятно, придётся скорректировать с учётом новой информации. 25 ноября Марс войдёт в ваш знак, и запас энергии заметно восстановится. Ваш дар — точность. Используйте её, чтобы усовершенствовать план, а не сопротивляться переменам.

Весы

13 ноября Венера, ваш управитель, разворачивается в прямое движение в вашем знаке и первом доме. Во второй половине ретроградного цикла она побуждала пересмотреть то, как вы себя преподносите и на какие условия готовы соглашаться. Теперь можно уверенно изменить что-то заметное во внешнем образе или способе взаимодействия с миром.

Новолуние в Скорпионе приходится на второй дом доходов и самооценки. Это сильный момент, чтобы определить справедливую стоимость своей работы и яснее осознать собственную ценность. Полнолуние в Близнецах в девятом доме может принести новости о поездке, обучении или убеждении, которое вы уже переросли. Ваш дар — стремление к справедливости. Включите в уравнение и собственные интересы.

Скорпион

Новолуние 9 ноября происходит в вашем знаке и первом доме. Это личная точка перезапуска, совпадающая с участком зодиака, который Меркурий пересматривал с октября. Немногие знаки начнут месяц с такой ясностью относительно себя. 13 ноября Меркурий разворачивается в прямое движение в Скорпионе, и ваши слова вновь обретают вес.

16 ноября Марс соединяется с Юпитером в десятом доме карьеры, создавая мощный импульс для профессионального роста. Одновременно Солнце в вашем знаке образует к ним квадрат, усиливая напряжение между амбициями и потребностью в приватности. 22 ноября Солнце перейдёт во второй дом доходов. Ваш дар — глубина. Попробуйте показать хотя бы одному человеку, над чем работаете, прежде чем результат станет безупречным.

Стрелец

22 ноября Солнце входит в ваш знак, открывая сезон Стрельца. Спустя два дня Полнолуние в вашем седьмом доме партнёрства рядом с Ураном может изменить форму личного или делового союза. Если отношения начнут перестраиваться, полезнее проявить любопытство, чем поспешно отступить.

До этого Новолуние в Скорпионе приходится на двенадцатый дом отдыха и скрытых процессов, поэтому начало месяца лучше провести спокойно. 16 ноября Юпитер, ваш управитель, соединяется с Марсом в девятом доме путешествий и образования — это один из самых вдохновляющих и расширяющих горизонты аспектов года. Ваш дар — оптимизм. Позвольте ему выбрать направление, а Марсу в десятом доме после 25 ноября — заняться реализацией.

Козерог

13 ноября Венера разворачивается в прямое движение на вершине карты, в десятом доме карьеры. Профессиональную оценку, которую вы пересматривали, — сколько стоит ваша работа и за что вас ценят — теперь можно открыто обсуждать. Новолуние в Скорпионе в одиннадцатом доме друзей и сообществ благоприятствует началу совместного проекта.

Сатурн, ваш управитель, остаётся ретроградным в четвёртом доме семьи и жилья до 10 декабря, поэтому фундаментальные вопросы всё ещё требуют пересмотра. 25 ноября Марс перейдёт в девятый дом образования и путешествий. Ваш дар — создавать то, что выдерживает испытание временем. Практика месяца — позволить плану развиваться, даже если он пока не выглядит безупречным.

Водолей

Новолуние в Скорпионе приходится на десятый дом карьеры и репутации, а 13 ноября Меркурий разворачивается там в прямое движение. Профессиональный разговор, застопорившийся в октябре, может наконец сдвинуться с места. 16 ноября соединение Марса и Юпитера в седьмом доме принесёт энергию и щедрость в близкие отношения или деловой союз.

Полнолуние в Близнецах освещает пятый дом творчества и романтики рядом с Ураном, вашим современным управителем. Возможны неожиданная идея или внезапная искра. Плутон движется прямо в вашем знаке с 15 октября, придавая вес внутренней перестройке. Ваш дар — оригинальное мышление. Поделитесь одной идеей до того, как доведёте её до совершенства.

Рыбы

Новолуние в Скорпионе приходится на девятый дом образования, путешествий и мировоззрения. Это естественный момент вернуться к теме, которую вы начали изучать, но затем отложили. 13 ноября Венера разворачивается в прямое движение в восьмом доме близости и общих ресурсов, помогая стабилизировать вопрос доверия или совместных финансов.

Полнолуние в Близнецах освещает четвёртый дом семьи и жилья рядом с Ураном, поэтому перемены дома или важный семейный разговор могут заметно изменить общую картину. 22 ноября Солнце войдёт в десятый дом карьеры, привлекая внимание к работе, а 25 ноября Марс перейдёт в седьмой дом партнёрства. Ваш дар — интуиция. Прежде чем действовать под влиянием сильного чувства, спросите себя: оно действительно ваше или принадлежит кому-то другому?

Практика месяца: одно действие и три важные даты

Даты астрономических событий сверены по данным JPL Solar System Dynamics (NASA).

В ноябре полезно сосредоточиться не на множестве перемен, а на одном решении, которое выдержит проверку временем.

9 ноября, в Новолуние в Скорпионе, запишите одним предложением, что именно прояснила для вас эта осень: ситуацию в отношениях, работе, договорённостях или финансах. Затем сформулируйте первое небольшое действие, необходимое для движения вперёд. Не составляйте весь план — обозначьте только ближайший шаг. 13 ноября, после разворота Меркурия и Венеры, выполните этот шаг — и только его. Не пытайтесь сразу решить всё. Около 24 ноября, в Полнолуние в Близнецах, перечитайте обе записи и спросите себя: изменило ли что-либо из узнанного с 9 ноября представление о правильном следующем шаге? Если нет — переходите ко второму действию. Если да — скорректируйте план с учётом новой информации.

Как понять, что практика сработала

К концу ноября у вас должно появиться одно реальное изменение, с которым вы будете согласны и в декабре, — вместо пяти поспешных решений, уже незаметно отменённых. В этом и состоит главный навык месяца после ретроградного периода: позволить импульсу набрать силу, а не растратить его в первый же день.