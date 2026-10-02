Математический челлендж: решите пример 32 + 32 : 32 × (32 + 32) = ?

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математический челлендж порядок действий

На первый взгляд, задача кажется элементарной, но именно в таких примерах многие допускают ошибки из-за неправильного порядка действий. Этот математический челлендж на порядок действий как раз поможет проверить внимательность и навыки решения. Попробуйте решить его самостоятельно, не подглядывая в ответ!

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Правильный ответ и пошаговое решение:

Логика строится на строгом соблюдении порядка математических действий и правиле умножения на скобку.

Шаг 1. Считаем выражение в скобках.

32 + 32 = 64

(Теперь пример выглядит так: 32 + 32 : 32 × 64)

Шаг 2. Определяем порядок действий.

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются строго слева направо. Запись 32 : 32(64) означает 32 : 32 × 64 .

Шаг 3. Выполняем деление и умножение слева направо.

Сначала деление: 32 : 32 = 1

Затем умножение: 1 × 64 = 64

Шаг 4. Выполняем сложение.

32 + 64 = 96

Итоговый ответ: 96