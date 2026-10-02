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02.10.2026 22:54
чтение: 1 мин
Интересное
#челлендж

Математический челлендж: решите пример 32 + 32 : 32 × (32 + 32) = ?

Решите без калькулятора!
математический челлендж порядок действий
математический челлендж порядок действий

На первый взгляд, задача кажется элементарной, но именно в таких примерах многие допускают ошибки из-за неправильного порядка действий. Этот математический челлендж на порядок действий как раз поможет проверить внимательность и навыки решения. Попробуйте решить его самостоятельно, не подглядывая в ответ!



Правильный ответ и пошаговое решение:

Логика строится на строгом соблюдении порядка математических действий и правиле умножения на скобку.

Шаг 1. Считаем выражение в скобках.
32 + 32 = 64
(Теперь пример выглядит так: 32 + 32 : 32 × 64)

Шаг 2. Определяем порядок действий.
Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются строго слева направо. Запись 32 : 32(64) означает 32 : 32 × 64.

Шаг 3. Выполняем деление и умножение слева направо.
Сначала деление: 32 : 32 = 1
Затем умножение: 1 × 64 = 64

Шаг 4. Выполняем сложение.
32 + 64 = 96

Итоговый ответ: 96

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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