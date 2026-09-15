Математический тест для логики: решите пример 3(3 + 3) — 3 × 3 — 3

Зарядка для логики: пример из школьной программы, а ошибаются взрослые

Иногда простой на вид математический пример может вызвать затруднения. Особенно если в нем встречаются скобки, умножение и несколько действий подряд. В таких задачах важно не спешить и точно соблюдать порядок вычислений.

Перед вами выражение:

3(3 + 3) — 3 × 3 — 3 = ?

Попробуйте решить его самостоятельно. Не заглядывайте в объяснение и не используйте подсказки — так вы сможете честно проверить свою внимательность и навыки, которые полезны для логики.

Запишите свой ответ, а затем сравните его с пошаговым решением ниже.

Пошаговое решение

Шаг 1. Выполняем действие в скобках

Сначала складываем числа внутри скобок:

3 + 3 = 6

Теперь выражение принимает вид:

3 × 6 — 3 × 3 — 3

Шаг 2. Выполняем умножение

В выражении осталось два действия умножения:

3 × 6 = 18

и

3 × 3 = 9

Подставляем полученные значения:

18 — 9 — 3

Шаг 3. Выполняем вычитание слева направо

Вычитание и сложение выполняются по порядку слева направо:

18 — 9 = 9

Затем:

9 — 3 = 6

Ответ

3(3 + 3) — 3 × 3 — 3 = 6

Почему многие ошибаются

Самая частая неверная версия — 0. Она возникает, когда человек считает подряд: 3 × 6 = 18, затем 18 − 3 = 15, потом 15 × 3 = 45 и так далее — то есть игнорирует приоритет умножения над вычитанием.

Вторая популярная ошибка — 12: решающий забывает про последнюю тройку в конце выражения. Мозг «схлопывает» однотипные символы, и один элемент просто выпадает из поля зрения. Это классический эффект, который как раз и тренируют подобные задания.

Чем полезны такие упражнения?

Подобные математические задания помогают:

тренировать внимательность;

развивать логическое и последовательное мышление;

лучше запоминать порядок арифметических действий;

быстрее находить ошибки в вычислениях;

поддерживать концентрацию;

развивать навыки, полезные для логики и решения повседневных задач.

Даже короткий пример может стать хорошей тренировкой для мозга. Главное — не торопиться, внимательно анализировать выражение и соблюдать математические правила.

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