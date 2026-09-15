Математический тест для логики: решите пример 3(3 + 3) — 3 × 3 — 3
Зарядка для логики: пример из школьной программы, а ошибаются взрослые
Иногда простой на вид математический пример может вызвать затруднения. Особенно если в нем встречаются скобки, умножение и несколько действий подряд. В таких задачах важно не спешить и точно соблюдать порядок вычислений.
Перед вами выражение:
3(3 + 3) — 3 × 3 — 3 = ?
Попробуйте решить его самостоятельно. Не заглядывайте в объяснение и не используйте подсказки — так вы сможете честно проверить свою внимательность и навыки, которые полезны для логики.
Запишите свой ответ, а затем сравните его с пошаговым решением ниже.
Пошаговое решение
Шаг 1. Выполняем действие в скобках
Сначала складываем числа внутри скобок:
3 + 3 = 6
Теперь выражение принимает вид:
3 × 6 — 3 × 3 — 3
Шаг 2. Выполняем умножение
В выражении осталось два действия умножения:
3 × 6 = 18
и
3 × 3 = 9
Подставляем полученные значения:
18 — 9 — 3
Шаг 3. Выполняем вычитание слева направо
Вычитание и сложение выполняются по порядку слева направо:
18 — 9 = 9
Затем:
9 — 3 = 6
Ответ
3(3 + 3) — 3 × 3 — 3 = 6
Почему многие ошибаются
Самая частая неверная версия — 0. Она возникает, когда человек считает подряд: 3 × 6 = 18, затем 18 − 3 = 15, потом 15 × 3 = 45 и так далее — то есть игнорирует приоритет умножения над вычитанием.
Вторая популярная ошибка — 12: решающий забывает про последнюю тройку в конце выражения. Мозг «схлопывает» однотипные символы, и один элемент просто выпадает из поля зрения. Это классический эффект, который как раз и тренируют подобные задания.
Чем полезны такие упражнения?
Подобные математические задания помогают:
- тренировать внимательность;
- развивать логическое и последовательное мышление;
- лучше запоминать порядок арифметических действий;
- быстрее находить ошибки в вычислениях;
- поддерживать концентрацию;
- развивать навыки, полезные для логики и решения повседневных задач.
Даже короткий пример может стать хорошей тренировкой для мозга. Главное — не торопиться, внимательно анализировать выражение и соблюдать математические правила.
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