Тесто, которое тает во рту: готовим воздушную выпечку за 10 минут без долгого замеса!
Устали от часов, проведенных на кухне в ожидании, пока тесто подойдет? Мы нашли рецепт, который перевернет ваше представление о домашней выпечке! Это тесто действительно «растет» на глазах, а булочки, пирожки или основа для пиццы из него получаются нежнее облака.
Главный плюс: никаких сложных технологий, опар и дорогих продуктов. Только проверенные пропорции и немного кухонной магии. Сохраняйте этот лайфхак, чтобы всегда радовать близких свежей выпечкой!
🛒 Что понадобится (всё есть в каждом холодильнике):
- Пшеничная мука — 4 стакана (около 600–650 г, обязательно просейте её для насыщения кислородом!)
- Молоко — 60 мл
- Подсолнечное масло (без запаха) — 3 столовые ложки
- Сухие дрожжи — 11 г (1 стандартный пакетик)
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 0,5 чайной ложки
👩🍳 Пошаговый процесс: 4 шага к идеальному результату
Шаг 1. Готовим теплую основу
Слегка подогрейте молоко. Оно должно быть приятно теплым (как температура тела), но ни в коем случае не горячим! Иначе дрожжи погибнут, и тесто не поднимется.
Шаг 2. Магия смешивания
В глубокой миске соедините теплое молоко, сахар, соль, подсолнечное масло и сухие дрожжи. Энергично перемешайте венчиком или вилкой до однородности, чтобы сахар и соль растворились.
Шаг 3. Быстрый замес
Начните постепенно, порциями, вводить просеянную муку. Активно вымешивайте массу руками или ложкой. Тесто должно получиться мягким, эластичным и перестать липнуть к рукам. Если кажется слишком жидким, добавьте еще буквально одну горсть муки. Спойлер: на весь процесс замеса у вас уйдет не более 10 минут!
Шаг 4. Короткий «отдых»
Сформируйте из теста аккуратный шар, положите его обратно в миску, накройте чистым кухонным полотенцем или пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте без сквозняков всего на 15–20 минут. За это время дрожжи активизируются, и тесто заметно увеличится в объеме.
💡 Секрет от шефа для идеальной формы:
Если вы лепите пирожки или булочки, после формирования выложите их на застеленный пергаментом противень и дайте им постоять еще 5–7 минут. Тесто «разойдется», еще немного поднимется, и только после этого отправляйте его в разогретую до 180 °C духовку. Благодаря этому простому правилу выпечка получится невероятно воздушной, высокой и невесомой!
🌟 Почему этот рецепт стоит попробовать?
- Экономия времени: От замеса до готовности теста проходит меньше получаса.
- Долгая свежесть: Благодаря маслу в составе выпечка не черствеет и остается мягкой даже на второй день.
- Универсальность: Подходит для сладких булочек, пирожков с мясом, капустой или в качестве основы для домашней пиццы.
Приятного аппетита и легкой вам выпечки! 🥐
Сохраняйте рецепт в закладки, чтобы не потерять, и делитесь им с подругами, которые ценят свое время на кухне!
Ранее мы писали — Никакой муки не нужно: тыква и манка превращаются в пышный пирог к чаю
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