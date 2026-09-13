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13.09.2026 23:23
чтение: 1 мин
Происшествия
#авария
#ДТП
#столкновения грузовика и кроссовера

Страшная авария оборвала жизни двух человек

Смертельное ДТП в Нерюнгринском районе: двое погибли после столкновения грузовика и кроссовера

12 сентября около 17 час. 04. мин. в ДЧ ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что на ФАД А-360 «ЛЕНА» 402 км + 800 м произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе проверки предварительно установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя грузовым транспортным средством FOTON AUMAN с полуприцепом ТОНАР, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством CHERY TIGGO под управлением водителя 1981 года рождения, двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля CHERY TIGGO 1963 г.р. скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, водитель автомобиля CHERY TIGGO скончался в реанимационном отделении НЦРБ. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Ужасная трагедия: Погибла девочка

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Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

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