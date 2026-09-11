Ужасная трагедия: Погибла девочка

В Якутске погибла девочка, упав с высоты девятого этажа

Трагедия произошла в микрорайоне «Прометей». В Якутске семилетняя девочка упала с высоты девятого этажа и скончалась от полученных травм на месте. Трагедия произошла в пятницу, 11 сентября, в микрорайоне «Прометей».

«Сообщение поступило в правоохранительные органы сегодня, 11 сентября, ориентировочно в 10:30. По предварительным данным, девочка семи лет упала с высоты 9 этажа и погибла на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства трагедии.

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