Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

11.09.2026 13:00
чтение: 0 мин
Происшествия
#несчастный случай
#погибла девочка
#трагедия

Ужасная трагедия: Погибла девочка

В Якутске погибла девочка, упав с высоты девятого этажа

Трагедия произошла в микрорайоне «Прометей». В Якутске семилетняя девочка упала с высоты девятого этажа и скончалась от полученных травм на месте. Трагедия произошла в пятницу, 11 сентября, в микрорайоне «Прометей».

«Сообщение поступило в правоохранительные органы сегодня, 11 сентября, ориентировочно в 10:30. По предварительным данным, девочка семи лет упала с высоты 9 этажа и погибла на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства трагедии.

Килограмм дури в тайниках: Конец криминального бизнеса

Читайте также:

Источник: МВД по РС(Я)
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное