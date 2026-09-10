Поворот не туда: Секундная спешка стоила здоровья четверым

Видео: в Якутске при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Авария произошла на перекрестке Кирова — проспект Ленина

В Якутске на перекрестке улиц Кирова и проспекта Ленина 10 сентября произошло столкновение двух автомобилей, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

По предварительным данным, водитель 1984 года рождения на «Тойоте Виш» при повороте налево с проспекта Ленина на улицу Кирова не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу «Тойоте Эстима», которая следовала по проспекту со стороны Аммосова. В результате произошло столкновение.

В момент ДТП в салоне «Тойоты Эстима» находились четыре пассажира. Все они получили различные травмы, им назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.