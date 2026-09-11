Секундная потеря контроля: Пострадали несовершеннолетние

В Якутии в ДТП на трассе «Колыма» пострадали четыре человека, среди них несовершеннолетние

В Мегино-Кангаласском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 10 сентября 2026 года около 11 часов 48 минут на 27 км ФАД «Колыма» водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Ipsum», двигалась со стороны Чурапчинского района в направлении п. Нижний-Бестях. Не справившись с рулевым управлением, она совершила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились ещё пять человек, четверо из них — несовершеннолетние. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние.

«По факту ДТП проводится проверка», — сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Поворот не туда: Секундная спешка стоила здоровья четверым