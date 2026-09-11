Кажется лёгким пока не начнёшь считать: решите пример с дробями за 15 секунд

пример с дробями

Три дроби, три умножения и ни одной сложной формулы. На первый взгляд — обычное задание из школьной тетради, это классический пример с дробями. Но попробуйте решить его в уме: получится ли удержать все промежуточные результаты и не ошибиться в последнем действии?

Поставьте таймер на 15 секунд и попробуйте обойтись без калькулятора:

(3/8 × 24) + (5/6 × 30) − (4/7 × 21) = ?

Не спешите переводить дроби в десятичные числа — здесь есть способ гораздо проще. А если время закончилось, продолжайте спокойно: важнее разобраться, чем уложиться в секунды.

Получили ответ? Ниже — решение для проверки.

Считаем по шагам

Умножать дробь на целое число удобно так: сначала разделить число на знаменатель, затем умножить результат на числитель. В нашем примере все числа делятся без остатка.

Первая скобка:

24 ÷ 8 = 3, затем 3 × 3 = 9.

Вторая скобка:

30 ÷ 6 = 5, затем 5 × 5 = 25.

Третья скобка:

21 ÷ 7 = 3, затем 3 × 4 = 12.

Осталось соединить результаты. Обратите внимание: перед последней скобкой стоит минус.

9 + 25 − 12 = 34 − 12 = 22.

Ответ — 22

Главная хитрость — не усложнять вычисления. Общий знаменатель здесь не нужен: сначала выполняем умножение в каждой скобке, а потом работаем с целыми числами.

Удалось получить 22 с первой попытки? Отправьте пример другу — пусть тоже попробует решить его в уме, не заглядывая в ответ.

Вычисления в уме помогают отрабатывать арифметические навыки и увереннее обращаться с числами — например, при подсчёте сдачи или скидки. Решая пример без калькулятора, мы удерживаем промежуточные результаты в рабочей памяти и следим за последовательностью действий. Роль рабочей памяти в устном счёте подробно рассмотрена в обзоре исследований ДеСтефано и Лефевр. Такие задания — полезная практика, однако обещать на их основе повышение интеллекта или улучшение памяти в целом было бы преувеличением.

Ранее мы решали математический тест на логику: решите пример 4 × 8 — 10 : 5(14 — 9)