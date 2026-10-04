Пример который ломает интернет: 34 + 34 : 34 × (34 + 34) = ?

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пример 34 + 34 : 34 × (34 + 34)

На первый взгляд пример 34 + 34 : 34 × (34 + 34 ) выглядит элементарно: сложение, деление и скобки — ничего сложного. Но именно такие задания чаще всего становятся поводом для жарких споров в комментариях.

Причина в том, что многие машинально выполняют действия слева направо, забывая о приоритете операций, или по-разному трактуют запись с опущенным знаком умножения перед скобкой. Попробуйте решить самостоятельно, прежде чем читать ответ.

Ответ:

Разберём по шагам. Сначала — действия в скобках: 34 + 34 = 68. Теперь пример принимает вид 34 + 34 : 34 × 68 .

По правилам порядка действий умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются строго слева направо:

1) 34 : 34 = 1

2) затем 1 × 68 = 68.

И только после этого выполняется сложение: 34 + 68 = 102.

Итоговый ответ: 102.

Главная ловушка здесь — запись «34(34 + 34)» без явного знака умножения. Кто-то воспринимает её как единое целое (неявное умножение имеет высший приоритет) и сначала умножает 34 на сумму, получая выражение 34 + 34 : 2312 , и приходит к совершенно другому, дробному результату.

Однако стандартные школьные и академические правила математики требуют трактовать опущенный знак умножения так же, как обычное умножение, и соблюдать строгий порядок действий слева направо для операций одной ступени. Именно поэтому правильный ответ — 102, а не 2 и не 36, как иногда ошибочно предлагают в подобных дискуссиях.

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