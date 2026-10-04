Пример который ломает интернет: 34 + 34 : 34 × (34 + 34) = ?
На первый взгляд пример
34 + 34 : 34 × (34 + 34) выглядит элементарно: сложение, деление и скобки — ничего сложного. Но именно такие задания чаще всего становятся поводом для жарких споров в комментариях.
Причина в том, что многие машинально выполняют действия слева направо, забывая о приоритете операций, или по-разному трактуют запись с опущенным знаком умножения перед скобкой. Попробуйте решить самостоятельно, прежде чем читать ответ.
Ответ:
Разберём по шагам. Сначала — действия в скобках: 34 + 34 = 68. Теперь пример принимает вид
34 + 34 : 34 × 68.
По правилам порядка действий умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются строго слева направо:
1) 34 : 34 = 1
2) затем 1 × 68 = 68.
И только после этого выполняется сложение: 34 + 68 = 102.
Итоговый ответ: 102.
Главная ловушка здесь — запись «34(34 + 34)» без явного знака умножения. Кто-то воспринимает её как единое целое (неявное умножение имеет высший приоритет) и сначала умножает 34 на сумму, получая выражение
34 + 34 : 2312, и приходит к совершенно другому, дробному результату.
Однако стандартные школьные и академические правила математики требуют трактовать опущенный знак умножения так же, как обычное умножение, и соблюдать строгий порядок действий слева направо для операций одной ступени. Именно поэтому правильный ответ — 102, а не 2 и не 36, как иногда ошибочно предлагают в подобных дискуссиях.
Это актуально:
Похожий пример с цифрой 33.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий