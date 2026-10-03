Математический челлендж: решите пример 33 + 33 : 33 × (33 + 33) = ?

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На первый взгляд путь как решить пример 33 + 33 : 33 × (33 + 33) = ? выглядит элементарно: сложение, деление и скобки — ничего сложного. Но именно такие задания чаще всего становятся поводом для жарких споров в комментариях.

Причина в том, что многие машинально выполняют действия слева направо, забывая о приоритете операций, или по-разному трактуют запись с опущенным знаком умножения перед скобкой.

Попробуйте решить самостоятельно, прежде чем читать ответ.

Правильный ответ:

Разберём по шагам.

Шаг 1. Сначала выполняем действие в скобках: 33 + 33 = 66.

Теперь пример принимает вид: 33 + 33 : 33 × 66.

Шаг 2. По правилам порядка действий умножение и деление имеют равный приоритет и выполняются строго слева направо.

Сначала деление: 33 : 33 = 1.

Затем умножение: 1 × 66 = 66.

Шаг 3. И только после этого выполняем сложение: 33 + 66 = 99.

Итоговый ответ: 99.

В чём главная ловушка?

Ошибка слева направо: Многие начинают решать пример в лоб, игнорируя приоритет умножения и деления над сложением. Они делают так: 33 + 33 = 66, затем 66 : 33 = 2, и наконец 2 × 66 = 132. Это неверно! Ошибка «скрытого умножения»: Запись «33(33 + 33)» без знака умножения некоторые воспринимают как единое целое, считая, что оно имеет высший приоритет перед делением. Они умножают 33 на 66 (получая 2178), а затем пытаются разделить 33 на это число, что приводит к бессмысленному дробному результату.

Стандартные математические правила однозначны: опущенный знак умножения не дает никакого дополнительного приоритета. Сначала скобки, затем деление и умножение слева направо, и только в конце — сложение. Именно поэтому правильный ответ — 99, а не 132 и не какая-либо дробь.

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