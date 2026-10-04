Математический тест на логику: реши пример 9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))
Проверка на математическую внимательность: 9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))
Математика нужна нам гораздо чаще, чем кажется. Мы используем её, когда считаем сдачу в магазине, планируем бюджет, определяем время в пути, сравниваем скидки или делим счёт в кафе. Умение быстро выполнять простые вычисления в уме помогает быть внимательнее, увереннее и не допускать ошибок в повседневных ситуациях.
Предлагаем небольшую математическую разминку. На первый взгляд пример выглядит несложным, но главное здесь — не торопиться и соблюдать правильный порядок действий.
Пример:
9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))
Попробуйте решить его самостоятельно, не используя калькулятор.
Не заглядывайте в ответ сразу — дайте мозгу немного поработать.
Ответ и решение
Разберём пример по порядку:
9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))
- Сначала считаем выражение во внутренних скобках:
2 + 3 = 5
Получаем:
9 + (5 + 1 + 4 × 5)
- Теперь выполняем умножение:
4 × 5 = 20
Получается:
9 + (5 + 1 + 20)
- Складываем числа в скобках:
5 + 1 = 6
6 + 20 = 26
Теперь пример выглядит так:
9 + 26 = 35
✅ Правильный ответ: 35.
Если у вас получилось 35 — отлично! Вы верно соблюли порядок математических действий. Если ответ оказался другим, ничего страшного: чаще всего ошибка возникает, когда сложение выполняют раньше умножения.
Интересный факт о математике
Знак равенства «=» появился в XVI веке благодаря валлийскому математику Роберту Рекорду. В 1557 году он предложил использовать две параллельные линии, потому что, по его словам, «никакие две вещи не могут быть более равными». С тех пор этот простой символ стал одним из самых узнаваемых знаков в мире.
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