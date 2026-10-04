Математический тест на логику: реши пример 9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))

Пример, который проверяет логику и знание порядка действий

Проверка на математическую внимательность: 9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))

Математика нужна нам гораздо чаще, чем кажется. Мы используем её, когда считаем сдачу в магазине, планируем бюджет, определяем время в пути, сравниваем скидки или делим счёт в кафе. Умение быстро выполнять простые вычисления в уме помогает быть внимательнее, увереннее и не допускать ошибок в повседневных ситуациях.

Предлагаем небольшую математическую разминку. На первый взгляд пример выглядит несложным, но главное здесь — не торопиться и соблюдать правильный порядок действий.

Пример:

9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))

Попробуйте решить его самостоятельно, не используя калькулятор.

Не заглядывайте в ответ сразу — дайте мозгу немного поработать.

Ответ и решение

Разберём пример по порядку:

9 + (5 + 1 + 4 × (2 + 3))

Сначала считаем выражение во внутренних скобках:

2 + 3 = 5

Получаем:

9 + (5 + 1 + 4 × 5)

Теперь выполняем умножение:

4 × 5 = 20

Получается:

9 + (5 + 1 + 20)

Складываем числа в скобках:

5 + 1 = 6

6 + 20 = 26

Теперь пример выглядит так:

9 + 26 = 35

✅ Правильный ответ: 35.

Если у вас получилось 35 — отлично! Вы верно соблюли порядок математических действий. Если ответ оказался другим, ничего страшного: чаще всего ошибка возникает, когда сложение выполняют раньше умножения.

Интересный факт о математике

Знак равенства «=» появился в XVI веке благодаря валлийскому математику Роберту Рекорду. В 1557 году он предложил использовать две параллельные линии, потому что, по его словам, «никакие две вещи не могут быть более равными». С тех пор этот простой символ стал одним из самых узнаваемых знаков в мире.

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