Математический пример: проверьте свои навыки без калькулятора

На первый взгляд это самый обычный математический пример, не предвещающий никаких трудностей. Но стоит вам хоть немного поспешить и нарушить строгий порядок выполнения арифметических действий, как итоговый результат гарантированно окажется неверным. Уверены в своих силах? Сможете ли вы безошибочно справиться с этой хитрой задачей самостоятельно, полагаясь только на логику и полностью отказавшись от помощи калькулятора?

Решите пример

22 + 22 × (22 — 22 : 22) = ?

Выберите ответ:

А) 484

Б) 462

В) 506

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем действия в скобках.

В скобках два действия: вычитание и деление. По правилу, деление имеет приоритет, поэтому начинаем с него:

22 : 22 = 1

Теперь выражение в скобках выглядит так:

(22 — 1)

Выполняем вычитание:

22 — 1 = 21

Теперь всё выражение выглядит так:

22 + 22 × 21

Шаг 2. Выполняем умножение.

Умножение имеет приоритет перед сложением:

22 × 21 = 462

Теперь выражение выглядит так:

22 + 462

Шаг 3. Выполняем оставшееся сложение:

22 + 462 = 484

Правильный ответ на математический пример — А) 484

Откуда могли взяться другие ответы?

Б)462 получится, если правильно вычислить всё выражение до последнего знака (22 × 21 = 462), но просто забыть прибавить самую первую двадцать два в начале.

В)506 получится, если проигнорировать деление внутри скобок и сразу начать умножать: 22 × 22 = 484, а затем прибавить оставшиеся 22 (484 + 22 = 506). Но деление нельзя игнорировать!

Главное правило: сначала действия в скобках (с учётом приоритета умножения/деления внутри них), затем умножение и деление, после — сложение и вычитание.

Получилось 484 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Математические челленджи — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.

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