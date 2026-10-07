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07.10.2026 11:25
чтение: 1 мин
Интересное
#математика
#реши пример

Математический пример: проверьте свои навыки без калькулятора

математический пример

На первый взгляд это самый обычный математический пример, не предвещающий никаких трудностей. Но стоит вам хоть немного поспешить и нарушить строгий порядок выполнения арифметических действий, как итоговый результат гарантированно окажется неверным. Уверены в своих силах? Сможете ли вы безошибочно справиться с этой хитрой задачей самостоятельно, полагаясь только на логику и полностью отказавшись от помощи калькулятора?

Решите пример

22 + 22 × (22 — 22 : 22) = ?

Выберите ответ:
А) 484
Б) 462
В) 506
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем действия в скобках.
В скобках два действия: вычитание и деление. По правилу, деление имеет приоритет, поэтому начинаем с него:
22 : 22 = 1
Теперь выражение в скобках выглядит так:
(22 — 1)
Выполняем вычитание:
22 — 1 = 21
Теперь всё выражение выглядит так:
22 + 22 × 21
Шаг 2. Выполняем умножение.
Умножение имеет приоритет перед сложением:
22 × 21 = 462
Теперь выражение выглядит так:
22 + 462
Шаг 3. Выполняем оставшееся сложение:
22 + 462 = 484

Правильный ответ на математический пример — А) 484

Откуда могли взяться другие ответы?
Б)462 получится, если правильно вычислить всё выражение до последнего знака (22 × 21 = 462), но просто забыть прибавить самую первую двадцать два в начале.
В)506 получится, если проигнорировать деление внутри скобок и сразу начать умножать: 22 × 22 = 484, а затем прибавить оставшиеся 22 (484 + 22 = 506). Но деление нельзя игнорировать!
Главное правило: сначала действия в скобках (с учётом приоритета умножения/деления внутри них), затем умножение и деление, после — сложение и вычитание.
Получилось 484 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Математические челленджи — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.

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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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