Решите этот математический пример и проверьте, не забыли ли вы школьные правила

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математический пример для взрослых

Математика — это отличная ежедневная гимнастика для ума. Иногда простой математический пример для взрослых способен запутать даже профессора, если мы немного подзабыли базовые правила порядка действий.

Давайте вместе освежим в памяти те самые незыблемые законы, которые нам терпеливо объясняли за школьной партой, и проверим вашу внимательность!

(56 − 24) : 8 · 5 + (27 : 3) − 14 = ?

Взглянули на пример? Казалось бы, ничего сложного. Но именно здесь многие спотыкаются, начиная считать слева направо без разбора или ставя умножение выше деления. Давайте пройдем этот путь шаг за шагом.

Шаг 1. Скобки — это закон

Первым делом мы всегда заглядываем в скобки.

В первых скобках находим разность пятидесяти шести и двадцати четырех — получается ровно 32 .

. Во вторых скобках делим двадцать семь на три — выходит 9.

Теперь наше выражение преобразилось и выглядит так:

32 : 8 · 5 + 9 − 14

Шаг 2. Умножение и деление (строгий порядок!)

Теперь переходим к действиям второй ступени. Помним золотое правило: умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, а строго двигаемся по цепочке слева направо.

Берем результат из первых скобок и делим на восемь: 32 : 8 = 4 .

. Следом получившуюся четверку умножаем на пять: 4 · 5 = 20.

Теперь выражение стало совсем простым:

20 + 9 − 14

Шаг 3. Финальная прямая

Осталось выполнить сложение и вычитание (они также имеют равный приоритет и выполняются слева направо).

К двадцати прибавляем девятку, которую мы получили из вторых скобок: 20 + 9 = 29 .

. И, наконец, вычитаем четырнадцать: 29 − 14 = 15.

Правильный ответ: 15

Совпал ли ваш ответ с нашим?

Если вы получили 15 с первого раза — поздравляем, ваша математическая интуиция и знание школьной программы на высоте! Если же ответ не сошелся, не беда: теперь вы точно вспомнили это правило и не ошибетесь в следующий раз.

Делитесь своим результатом в комментариях и отправьте этот пример друзьям в мессенджере — проверим, кто из них настоящий математический ниндзя, а кто поспешит с выводами! 😉



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Подробнее о правилах приоритета операций читайте в материале Википедии.