Золотые люди серебряного возраста уникальной 100-летней Иенгры

В этнокультурном центре «Эян» эвенкийского села Иенгра состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Почетным гостем праздника в Иенгре стал народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

«Дорогие жители Иенгры, уважаемые представители старшего поколения! Разрешите сказать вам слова глубокой искренней благодарности за вашу мудрость, за ваши богатые знания, за жизнь, отданную людям и родной земле. Вы — золотой фонд не только Иенгры, Нерюнгринского района, но и всей нашей большой Якутии!

Иенгре в этом году исполняется 100 лет! И это не просто цифра. С Иенгры, с кочевых оленеводов, с древних хозяев этой уникальной земли начиналась вся история Тимптонского — Нерюнгринского района. Вы — потомки тех, кто веками хранил традиции эвенкийского народа, кто жил в гармонии с суровой северной природой, кто умел встречать гостей так, как умеют только здесь — тепло, щедро, гостеприимно, по-настоящему.

Особые наши слова благодарности — проводникам-каюрам. Героические жители Иенгры умело проводили геологов Южно-Якутской комплексной экспедиции через тайгу и горы, вместе открывая богатства Южной Якутии. Без ваших знаний и уникальных навыков, без стойкости, мужества и преданности родной земле не было бы ни города Нерюнгри, ни новых поселков Нерюнгринского района, ни угольных разрезов, ни всего того, чем сегодня живёт наш район. Это ваш труд, терпение и любовь к родному краю стали основой для будущего!

Старшее поколение Иенгры — это те люди, кто не только сохранил традиции предков, но и стоял у истоков строительства нового города Нерюнгри. Вы передали нам не только язык, обычаи и культуру уникального народа, но и умение честно и самоотверженно трудиться, не жалея себя, ради будущего детей и внуков.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни! Пусть ваши традиции сохраняются и передаются дальше, пусть ваши дети и внуки гордятся вами так же, как гордимся вами мы. Мира вам и счастья, тепла и благополучия!», — с огромным уважением и глубокой признательностью сказал Александр Кошуков представителям старшего поколения Иенгры.

На празднике присутствовали не только пожилые представители Иенгры, но и многое молодые и юные жители села, которые пришли сердечно поздравить своих бабушек и дедушек с праздником, душевно поблагодарить их за доброту и воспитание. Основой праздничного концерта, который организовал директор этнокультурного центра «Эян» Юрий Кириллов, стали выступления народного фольклорного ансамбля «Юктэ» и воспитанников Детской школы искусств.

Название ансамбля «Юктэ» в переводе с эвенкийского означает «Родник». «Юктэ» — одна из самых ярких культурных жемчужин Южной Якутии. В августе 2026 года ансамбль стал лауреатом II степени на Всероссийском фестивале-конкурсе коренных малочисленных народов «Кочевье Севера» в Красноярске в номинации «Народный танец». «Юктэ» — это не просто концертный коллектив, а настоящая творческая лаборатория, через которую дети погружаются в эвенкийскую культуру и язык. Ансамбль тесно работает со старейшинами села и собирателями фольклора, проводит мастер-классы по круговым танцам вместе с носителями языка. «Юктэ» — визитная карточка Южной Якутии и один из главных факторов сохранения эвенкийского языка и традиций в Иенгре. В этот вечер ансамбль показал своим представителям серебряного возраста не только эвенкийские танцы, но и русскую «Барыню», индийский танец и другие танцы народов мира.

В дне пожилых людей приняли участие самые уважаемые в селе люди – члены Совета старейшин Иенгры. Совет старейшин — это важная часть местной общественной жизни, в том числе для сохранения эвенкийской культуры. Совет старейшин в Иенгре — это не просто почётное звание, а активная площадка. Его участники выступают голосом старшего поколения: решают локальные вопросы, защищают интересы жителей, особенно в сферах, важных для коренных народов — оленеводство, земля, экология, сохранение языка и обычаев.

Много лет подряд Совет старейшин Иенгры возглавлял педагог Николай Александрович Румянцев, который в августе отметил 85-летие со дня рождения. Краевед, учитель истории, отличник образования Республики Саха (Якутия), почётный гражданин Нерюнгринского района, он тоже посетил этот праздник. Николай Александрович внёс огромный вклад в изучение истории села и тимптонских эвенков Южной Якутии. По его инициативе в школе-интернате Иенгры создали краеведческий музей, который позже развился в музей-комплекс этнографии эвенков.

Директором музея долгое время была педагог с 45-летним стажем Татьяна Прокопьевна Семенова, которой сейчас 79 лет. Она тоже пришла на этот праздник, где рассказала Александру Кошукову новые сведения о так называемом «золоте Лазо», пропавшем недалеко от нынешней Иенгры в годы Гражданской войны.

Пришла на праздник 83-летняя Галина Григорьевна Лазарева. У неё удивительная биография – пасла до 700 оленей, трудилась дояркой, воспитателем в садике. В конце 60-х годов ХХ века вместе с супругом Александром Николаевичем работали проводниками в геологических партиях. Галина Григорьевна Лазарева – родная племянница первого почетного гражданина Нерюнгринского района Семена Михайловича Леханова (1918 – 1988). Семен Леханов — славный сын эвенкийского народа из древнего рода «Пуягир», участник Великой Отечественной войны, руководитель совхоза «Золотинка».

Еще один легендарный житель Иенгры, которая пришла на праздник в этнокульутрном центре – 88-летняя Зоя Михайловна Маркова. Трудилась продавцом, заведующей складом, работала в столовой, в пекарне. Была членом Совета старейшин села Иенгра. Награждена медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

В старшем поколении Иенгры много легендарных людей, что, наверное, не удивительно, если вспоминать 100-летнюю историю этого уникального села. Поселение создавалось в 1926 году как место оседлого проживания эвенкийских родов, в древние века кочевавших с оленями по долинам рек Алдан, Чульман, Иенгра, Сутам, Гонам, Тимптон и Учур. Эвенки выполнили важную роль в освоении Южной Якутии: они сопровождали геологические экспедиции, помогали в изысканиях полезных ископаемых, перевозили грузы. Пожилые люди — золотые жители Иенгры серебряного возраста – пришли на этот праздник, чтобы поделиться мудростью, опытом, знаниями истории родного уникального села.

«Мы преклоняемся перед великой ролью проводников-каюров для геологов ЮЯКЭ, открывших богатства Южной Якутии! Мы всегда помним огромный вклад старшего поколения в строительство нового города Нерюнгри и всех поселков нашего района. Желаю всем жителям доброй и гостеприимной Иенгры крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, сохранения великих традиций уникального и неповторимого народа!» — подчеркнул народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

Мудрость, согретая заботой: Состоялась душевная встреча