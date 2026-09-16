Якутяне в числе победителей VII премии «Гордость нации – 2026» в ДФО

Свыше 100 заявок и 22 победителя из девяти регионов – таковы результаты окружного этапа VII всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2026» Ассамблеи народов России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Награду за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России вручили 15 сентября в Южно-Сахалинске на площадке концертного зала «Симфония».

Победители межрегионального этапа в ДФО – это люди, личным примером продемонстрировавшие свое неравнодушие к вопросам сохранения культурного наследия, развития родных языков и укрепления межнационального единства на Дальнем Востоке.

«На окружных этапах премии энтузиасты из самых отдаленных уголков России получают высокое признание, становясь вдохновляющим примером служения Отечеству. Примите слова благодарности за ваше неравнодушие, смелость, эффективность, любовь к людям и искреннее стремление делать мир вокруг лучше», – отметил в приветственном слове Председатель Ассамблеи народов России, председатель оргкомитета премии Владимир Васильев.

Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Чукотского автономного округа, Приморского края, Республики Бурятия, Хабаровского края, Магаданской области и Забайкальского края.

«Дальний Восток — уникальное пространство, где в мире и добрососедстве живут представители множества народов, культур и традиций. Именно здесь особенно ярко проявляются сила единства, уважение к историческому наследию и готовность созидать во имя будущего России», – отметил генеральный директор Ассамблеи народов России, ответственный секретарь оргкомитета премии Артур Латыпов.

Вместе с представителями Ассамблеи в торжественной церемонии награждения приняли участие первый заместитель Губернатора Сахалинской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области Сергей Байдаков, сенаторы Российской Федерации Григорий Карасин и Андрей Хапочкин, депутат Государственной Думы Георгий Карлов, председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Особую атмосферу мероприятия создали выступления творческих коллективов Сахалинской области.

По итогам межрегионального этапа победителями межрегионального этапа VII премии «Гордость нации – 2026» в ДФО стали:

Номинация «Служение единству народов России»

I место – Пак Сун Ок, Сахалинская область;

II место – Павлова Марина Юрьевна – Республика Саха (Якутия);

III место – Тихонова Надежда Корнашовна, Камчатский край.

Номинация «Родные языки народов России»

I место – Бибикова Елена Алексеевна, Сахалинская область;

II место – Асадова Татьяна Ивановна, Чукотский автономный округ;

III место – Бугаев Николай Иннокентьевич, Прокопьева Людмила Николаевна, Колмогорова Татьяна Вячеславовна, Республика Саха (Якутия).

Номинация «Культура народов России»

I место – Жиркова Людмила Петровна, Республика Саха (Якутия);

II место – Королева Екатерина Алексеевна, Сахалинская область;

III место – Садовая Светлана Александровна, Сахалинская область.

Номинация «Многонациональная Россия в медиа»

I место – Сафуганов Урал Хасанович, Приморский край;

II место – Рябова Елизавета Александровна, Республика Бурятия;

III место – Мусорина Анна Александровна, Сахалинская область.

Номинация «Лучшие этнопрактики»

I место – Гилевич Людмила Геннадьевна, Гущина Дарья Сергеевна, Теплякова Ольга Александровна, Сахалинская область;

II место – Бельды Андрей Иванович, Хабаровский край;

III место – Шкалыгина Дарья Петровна, Сахалинская область.

Номинация «Эффективный лидер»

I место – Щербакова Лилия Семеновна, Магаданская область;

II место – Стражников Сергей Александрович, Сахалинская область;

III место – Мамедов Аладдин Насиб оглы, Забайкальский край.

Номинация «Поколение Ум»

I место – Бойков Александр Олегович, Камчатский край;

II место – Ким Виктория Енгыновна, Сахалинская область;

III место – Андреев Николай Владимирович, Республика Саха (Якутия).

Специальная номинация «Энергия единства»

Силачёва Алёна Чунсиковна, руководитель регионального исполнительного комитета Народного фронта в Сахалинской области с проектом «День единых действий».