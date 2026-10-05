Новые подробности пыточного скандала в МВД

Дело о пытках и смерти задержанного в Якутске: пятеро оперативников предстанут перед судом — новые подробности

Как мы уже вчера сообщали, в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) поступило уголовное дело в отношении пяти оперуполномоченных уголовного розыска, которые обвиняются совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий совершенное с применением пытки), ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью).

Как стало известно сетевому изданию SAKHALIFE.RU, речь идёт о пятерых оперуполномоченных отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское», которые превысив свои должностные полномочия, пытками «выбивали» показания из 35-летнего мужчины, что привело к его смерти.

Как ранее сообщал SAKHALIFE.RU, по версии следствия, 10 октября 2025 года в Якутске сотрудники уголовного розыска провели обыск в доме, расположенном в мкр. Марха. В ходе санкционированных оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков, после чего он был доставлен в отдел полиции. В отделе полиции должностные лица прямо в служебном кабинете применили к потерпевшему пытки, превысив полномочия и нарушив ФЗ «О полиции». Целью было получение сведений о его причастности к сбыту наркотиков.

Да, бесспорно, наркотики – это зло, и цель задержать сбытчика дури, в общем-то, была благородная, но вот средства для её достижения доблестные опера выбрали совсем не те: после «тесного общения» с операми в их кабинете, потерпевший почувствовал себя плохо. Когда стало совсем невмоготу, он обратился за медицинской помощью, 15 октября врачи зафиксировали у него общие побои и перелом грудины.

19 октября 2025 года потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в Республиканской больнице №2. Причиной смерти стали сепсис, эмпиема, перелом грудины, а также травма, вызванная тупым предметом с неопределёнными намерениями, в неуточнённом месте. 22 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. А 5 февраля 2026 года постановлением Якутского городского суда пятеро оперативников 3-го отдела полиции, где подвергся пыткам погибший, были заключены под стражу.

Надо отметить, что в ходе судебного заседания, когда решался вопрос об избрании меры пресечения о заключении под стражу, обвиняемые и защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие оснований для более строгой меры, положительные характеристики и отсутствие попыток скрыться или повлиять на следствие после смерти потерпевшего. Однако суд эти просьбы оставил без удовлетворения. Мера пресечения неоднократно продлевалась, в данное время резонансное уголовное дело поступило в суд.

Это на самом деле прецедент – пятеро (!) стражей порядка попали на скамью подсудимых. Ирония судьбы в том, что именно вчера, в День работников уголовного розыска, стало известно, что уголовное дело в отношении пятерых оперуполномоченных, обвиняемых в пытках и смерти задержанного, поступило в суд…

SAKHALIFE.RU следит за развитием событий.

UPD: В октябре 2025 года в здании МВД России по Республике Саха (Якутия) скончался задержанный на рабочем месте сотрудниками правоохранительных органов Владимир Гайдай. По данному факту уголовное дело ещё не возбуждено.