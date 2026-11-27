Верховный суд Якутии подтвердил законность штрафа для «Фонда содействия развитию Севера РС(Я)», признанного виновным в легализации преступных доходов (ст. 15.27.3 КоАП РФ).

Как установил суд, в ноябре 2023 года руководитель фонда перевёл со счёта организации на карту своего сына 420 тысяч рублей из денег, похищенных у Министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям РС(Я). Чтобы придать переводу законный вид, его оформили как оплату по фиктивному договору оказания услуг — при этом сын главы фонда в организации не работал и никаких услуг не оказывал.

В сентябре 2026 года Якутский городской суд назначил фонду административный штраф в размере 1 260 000 рублей и оставил под арестом счета организации. Руководитель фонда попытался обжаловать постановление, однако Верховный суд Якутии оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Руководителем «Фонда содействия развитию Севера РС(Я)» и автором проекта «Навахту14» является Пётр Чехордун. Он проходит обвиняемым по громкому уголовному делу вместе с бывшим первым заместителем министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Надеждой Мохначевской. По версии следствия, они похитили 13 млн рублей бюджетных грантов и субсидий, выделенных на социализацию и трудоустройство участников СВО. Уголовное дело передано на рассмотрение в Якутский городской суд.