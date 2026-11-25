Массовое отравление: Испорченный выпускной
Арбитражный суд Якутии взыскал с ресторана «Геофизик» расходы на лабораторные исследования после вспышки кишечной инфекции
Решением от 19.11.2026 по делу №А58-9646/2026 Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил иск Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» к ООО «Торгсин» о взыскании расходов на лабораторные исследования в размере 281 719 руб. 41 коп.
Как следует из материалов дела, 29.06.2026 в г. Мирный зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Причиной стали нарушения санитарного законодательства в ресторане «Геофизик» (владелец — ООО «Торгсин»), где в этот день проводился выпускной банкет для учащихся одной из школ города.
По предписанию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе осмотра помещения и территории ресторана выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении, хранении и реализации блюд; составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Постановлением Мирнинского районного суда от 06.07.2026 ООО «Торгсин» признано виновным в совершении указанного правонарушения.
Истцом проведено комплексное исследование: отобраны и исследованы пробы питьевой и горячей воды, пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, биоматериала; выполнены микробиологические, санитарно-вирусологические и санитарно-химические исследования.
Общая сумма понесенных истцом расходов на лабораторные исследования составила 281 719 руб. 41 коп. Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об оплате понесенных расходов, которая оставлена без удовлетворения.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд.
Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что в соответствии со статьёй 47.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положением, утверждённым приказом Минздрава России от 24.12.1999 № 452 дополнительные расходы на проведение лабораторных исследований, связанных с ликвидацией последствий нарушения санитарного законодательства, подлежат возмещению лицом, допустившим нарушение.
Поскольку факт нарушения санитарного законодательства установлен и сумма затрат подтверждена материалами дела (расчёт составлен на основании протоколов лабораторных исследований и утверждённого прейскуранта учреждения), суд удовлетворил иск в полном объёме.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия)
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