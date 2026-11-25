Твои люди, медицина!

Патриарх лабораторной службы Якутии

Моему собеседнику – отличнику здравоохранения, заслуженному врачу РС (Я) и РФ, кавалеру знака «Гражданская доблесть», обладателю специального приза «Профессиональное долголетие» общественной Премии «Народное признание», врачу-лаборанту Якутской республиканской клинической больницы, корифею лабораторной службы республики, активному долгожителю Софрону Павловичу Корякину исполняется 90. Коллеги справедливо называют его легендой больницы.

Еще до поступления в Иркутский медицинский институт Софрон Корякин работал медбратом, после института его направили в Вилюйский район земским врачом. Потом, уже опытный врач, он работал педиатром центральной районной больницы и полвека с лишним врачом-лаборантом ЯРКБ, научным сотрудником Проблемной научно-исследовательской лаборатории в Якутске.

— В тридцать семь лет я нашел свою работу и очень этому рад, — говорит ветеран здравоохранения. – Это определенная, конкретная работа.

Найти именно свое дело — не в этом ли секрет его активного долголетия?

— Как Вам работалось земским врачом, Софрон Павлович?

— Когда был земским врачом, лечить приходилось всех и от всего: и роды принимать, и зубы удалять… Санавиация выручала, со сложными случаями больных доставляли в районную больницу. А так приходилось обслуживать вызова всех окружающих сел, расстояния были большие, иногда, бывало, выедешь утром, а доберешься до места поздно вечером, хорошо, хоть лошадка больничная была. Менингита было много в то время, пневмоний, острых кишечных инфекций, детская смертность была очень высокая. Медицина была тогда в зачаточном состоянии, телефона-то не было в селах…

— Поработав в Вилюйске, Вы переехали в Якутск. Где устроились?

— В Якутске назначили меня старшим врачом городской детской поликлиники. У нас было десять педиатрических участков, на каждом из них по тысяче детей, больше половины города обслуживали.

Через полгода молодому, энергичному врачу (педиатру с опытом работы в районе!) предложили должность в горздраве, но руководящая работа казалась Корякину скучной, хотелось практической работы, и он продолжил искать работу самостоятельно. Так однажды он попал в лабораторию республиканской больницы и вдруг понял, что это то самое дело, которое ему нужно. Заведовал лабораторией Николай Владимирович Якушков, Софронов пришел к нему и заявил, что хочет быть лаборантом.

— Я работаю большим начальником и получаю хорошую зарплату, но мне не нравится эта работа, хочу быть врачом-лаборантом, — без обиняков сразу сказал он.

Якушков направил его к заместителю министра. Оказалось, существовал в то время приказ Минздрава: врачей-педиатров на другую работу не привлекать, Корякину, понятно, сразу отказали. Но Николай Владимирович дошел до министра, добился направления Корякина в лабораторию и отправил на специализацию в Новокузнецк.

— Якушков мечтал, чтобы я со временем его заменил. Через пять лет он выбил мне квартиру, и мы (в семье Корякиных к тому времени было четверо детей) переехали в нормальные условия, дети к тому времени уже подросли.

Три раза семья меняла место жительства в столице, наконец, сняли избушку в Залоге, служившую хозяевам до этого курятником. Работа нравилась Софрону, он пешком шел через весь город, приходил первым и расчищал от снега двор. Коллектив был женский, врачей было шесть-семь человек, фельдшеров-лаборантов — человек пятнадцать.

— Все лаборанты приходили на работу рано, начинали в семь тридцать. До больничного завтрака надо было все анализы взять, потом определяли формулу, выявляли, все ли нормально, нет ли патологии какой. Это целая наука!

Работа лаборатории никогда не была на виду, а ведь без результатов анализов и тогда и сейчас невозможно установить окончательный диагноз и назначить правильное лечение.

— Именно в лаборатории Софрон Павлович раскрылся и состоялся не только как врач-лаборант, но и как организатор, изобретатель и рационализатор. Он инициировал внедрение 92 видов общеклинических, гематологических, биохимических и иммунологических исследований, которые вошли в обязательный перечень клинических исследований больных. При его непосредственном участии впервые в Якутской городской больнице (на сегодняшний день — Якутская республиканская клиническая больница) в 1975 году были внедрены цитологические методы исследования биоматериала больных на злокачественные опухоли, подсчет миелограммы при стернальной пункции костного мозга, освоены и внедрены в практику методы исследований на биохимическом анализаторе по 25 параметрам, по свертывающей системе крови внедрена методика определения фибриногена и гепарина. За время его работы были внедрены в практику новые методы исследования: определение протромбинового времени по MHO для кардиологических и амбулаторных больных, получающих варфарин; ИФА-методика по диагностике сифилиса; исследование эндогенного креатинина, как показателя клубочковой фильтрации; определение магния в сыворотке (плазме) крови; определение тропонина Т — кардиоспецифического белка при инфаркте миокарда; ДНК (РНК) диагностика инфекций, передающихся половым путем (гонореи, трихомониаза, хламидиоза и др.), всего — 11 методик ПЦР. Под его руководством с 1998 года КДЛ стала участвовать в Федеральной системе внешней оценки качества клинически лабораторных исследований. Софрон Павлович постоянно повышает свою квалификацию, профессиональную и теоретическую подготовку. В 2021 году прошел повышение квалификации на базе Пензенского института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». На его счету тринадцать опубликованных научных статей. В настоящее время Софрон Павлович выполняет химико-микроскопические исследования:

— Век наступил цифровой, все результаты автоматом выдаются, — говорит ветеран, — раньше все своими глазами и руками приходилось делать. Сейчас отделов в лаборатории много, сотрудников больше шестидесяти, оборудование современное, высокие технологии, да и количество больных в разы больше, пропускаемость выше, пациенты подолгу не ждут, через недельку-другую выписываются полностью обследованные, с точным диагнозом.

Да, сегодня КДЛ ЯРКБ – одна из крупных в республике, она оснащена современным оборудованием, исследования проводятся на высококачественных реагентах, что действительно позволяет в короткие сроки получить результаты высокой точности. Старейшая лаборатория республики не только сохраняет и поддерживает традиции, но и внедряет в практику новые методы лабораторных исследований, осваивает современное оборудование для проведения точных анализов.

— В нашей работе важно не только умение работать руками, головой работать надо, потому что лабораторное дело это еще и творчество, научные исследования, — убежденно повторяет мой визави.

— Какие качества, на Ваш взгляд, требуются от врача-лаборанта? – спрашиваю напоследок.

— Я считаю, что, прежде всего, дисциплинированность, наблюдательность, аккуратность, склонность к исследованиям и ответственность.

Софрон Павлович показывает шкаф с раритетами семидесятых. В лаборатории бережно относятся к истории, хранят старые фотографии, приборы, на которых работало старшее поколение. Сейчас они кажутся трогательно наивными: похожий на школьный — микроскоп, счетная машинка, приспособление для пробирок, показывая которое Корякин крутит ручку, напоминающую ручку моей кофемолки.

— Наверное, справедливо будет назвать Софрона Павловича Корякина наставником наставников, — думаю я, уходя из лаборатории, — учеников его уже и не счесть, а у тех свои ученики – несколько поколений врачей-лаборантов вышло из-под его крыла, выходит… Легенда!