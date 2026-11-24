25.11.2026 01:19
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Тепло в столице сохраняется: Нас ждет уютная снежная среда
Тепло в столице сохраняется: Нас ждет уютная снежная среда
Небольшой снег ожидается в центральных, западных, южных, Колымских районах, на юге местами умеренный снег. На северо-востоке, днем на северо-западе погода без существенных осадков. Ветер умеренный, на юге, арктическом побережье местами порывы до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -30-35°, при снеге -23-28°, на северо-востоке -43-48°, северо-западе -38-43°, днем -27-32°, юго-западе, -22-27°, северо-западе -33-38°, северо-востоке -38-43°.
В Якутске небольшой снег, ветер северный 2-5 м/c. Температура ночью -30-32°, днем -26-28°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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