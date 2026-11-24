Прокуратура Алданского района Якутии выявила многочисленные нарушения трудового законодательства и правил пожарной безопасности в деятельности ООО «Артель старателей «Прогресс», где в октябре при взрыве газового баллона погибли два человека. По итогам надзорных мероприятий предприятие оштрафовано на 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Трагедия на производственном участке артели произошла в октябре 2026 года: в токарном цехе взорвался газовый баллон с последующим возгоранием. В результате инцидента двое работников скончались, еще один сотрудник получил травмы.

Проведенная после ЧП проверка показала, что на предприятии не обеспечивались безопасные условия труда. В частности, руководство допускало сотрудников к стажировке до успешного прохождения обучения по охране труда, а в трудовых договорах не указывались условия труда на рабочем месте. Кроме того, на объектах ООО «Прогресс» зафиксировали грубые нарушения пожарной безопасности: в жилых балках отсутствовали автономные пожарные извещатели, а электрические провода были проложены прямо по горючим основаниям.

По результатам проверки прокурор Алданского района внес руководителю артели представление об устранении нарушений. В отношении юридического лица также возбудили административное дело по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по итогам рассмотрения которого компании назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что на особом контроле остается ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).