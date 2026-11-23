Здание проверят на прочность: в Якутске закрыли большой зал кинотеатра «Лена» на фоне разговоров о возможном сносе

Едва закончился IX Якутский международный кинофестиваль (ЯМКФ), как в Якутске приостановил работу большой зал кинотеатра «Лена» на проспекте Ленина, 45. Ограничения вступили в силу с 23 ноября, сообщили в администрации кинокомпании «Сахафильм».

Причиной временного закрытия стало проведение комплексного технического обследования здания. На какой именно срок зрители останутся без главного экрана, пока не уточняется. При этом сам кинотеатр продолжает принимать гостей: сеансы по расписанию идут в малом зале.

Нынешняя проверка конструкций вновь подогрела в городе дискуссии о будущем легендарного кинотеатра. Тревогу за состояние объекта в центре столицы республики бьют не первый год: еще в 2023 году на стенах появились трещины, а фундамент начал деформироваться. В конце 2025-го в соцсетях снова обсуждали снимки разрушающихся конструкций внутри здания.

Кроме того, летом прошлого года в медиапространстве активно циркулировала информация о том, что один из застройщиков на закрытой презентации для риелторов представил проект многофункционального комплекса с торговыми, спортивными зонами и озелененной крышей — якобы на месте «Лены».

Официального подтверждения планов по сносу или застройке участка от властей так и не последовало, а дальнейшая судьба здания напрямую зависит от вердикта специалистов по итогам начавшегося техобследования.

В ближайшее время ждем комментарии компетентных лиц по судьбе знакового здания Якутска.

Справка SAKHALIFE:

Кинотеатр «Лена» — одно из знаковых мест культурной жизни Якутска, с которым связаны воспоминания нескольких поколений горожан. Его строительство началось в 1955 году, чтобы заменить старый деревянный кинотеатр «Заложный». Первый пробный сеанс состоялся 31 декабря 1963 года для строителей и архитектора, а официально для зрителей «Лена» распахнула двери 5 января 1964 года показом картины «Петр I». На момент открытия это был современный широкоэкранный кинотеатр со стереозвуком на 520 мест, где проходили главные премьеры страны и работали популярные киноклубы. За более чем 60 лет истории здание перенесло несколько реконструкций, но ни разу кардинально не перестраивалось.