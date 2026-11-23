Надоела обычная яичница? Попробуйте турецкий менемен — нежные яйца в густом ароматном соусе из помидоров и сладкого перца. Готовится всего за 20 минут, а вкус приятно удивляет!

Менемен — турецкая яичница с помидорами

Кажется, что из обычных яиц уже невозможно придумать ничего нового. Яичница, омлет, яйца всмятку — всё это мы готовили десятки раз. Но стоит заглянуть на турецкую кухню, и привычный завтрак открывается совершенно с другой стороны. В Турции есть удивительно вкусное блюдо под названием менемен. На первый взгляд оно напоминает яичницу с помидорами, но секрет заключается в особом способе приготовления.

Сначала овощи превращаются в густой ароматный соус, а затем в него добавляют яйца. В результате получается нежная, сочная масса с насыщенным вкусом помидоров, сладкого перца и специй.

Особенно вкусно есть менемен со свежим хлебом, макая его прямо в ароматный соус.

И самое приятное — приготовить такой завтрак можно примерно за 20 минут!

Что такое менемен?

Менемен — традиционное турецкое блюдо из яиц, помидоров, зелёного перца и масла.

Его часто подают на завтрак вместе со свежим хлебом, оливками, сыром и горячим турецким чаем.

В некоторых вариантах добавляют лук, но вокруг этого ингредиента в Турции даже существуют кулинарные споры: одни считают лук обязательным, другие предпочитают обходиться без него.

Менемен — одно из традиционных блюд турецкой кухни, которое готовят из яиц, помидоров, сладкого перца и ароматных специй. В зависимости от рецепта в него также добавляют рассольный сыр и свежую зелень. Как отмечает российский кулинарный портал «Гастрономъ», менемен обычно готовят на сковороде и подают горячим, нередко со свежим хлебом. Подробнее о традиционном блюде можно прочитать в рецепте турецкого менемена на Gastronom.ru.

Сегодня приготовим простой домашний вариант менемена, который легко повторить из продуктов обычного магазина.

Ингредиенты для турецкого завтрака

На две порции понадобится:

Куриные яйца — 4 штуки.

Спелые помидоры — 3 средних.

Сладкий зелёный перец — 2 штуки.

Репчатый лук — ½ небольшой головки, по желанию.

Сливочное масло — 20 г.

Оливковое или подсолнечное масло — 1 столовая ложка.

Чеснок — 1 зубчик, по желанию.

Соль — по вкусу.

Чёрный молотый перец — по вкусу.

Сладкая паприка — ½ чайной ложки.

Острый красный перец — по желанию.

Свежая петрушка — несколько веточек.

Для подачи понадобится свежий хлеб или хрустящий багет.

Как приготовить настоящий турецкий менемен

Шаг 1. Подготавливаем помидоры

На каждом помидоре сделайте небольшой крестообразный надрез.

Залейте плоды кипятком на 30–40 секунд, затем переложите в холодную воду.

После этого кожицу будет легко снять.

Нарежьте помидоры небольшими кубиками, сохранив сок.

Шаг 2. Нарезаем перец

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.

Если используете лук, мелко его порубите.

Шаг 3. Обжариваем овощи

Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом.

Сначала добавьте лук, если решили его использовать, и обжаривайте около 2 минут.

Затем положите сладкий перец и готовьте ещё 4–5 минут, пока он не станет мягче.

При желании добавьте измельчённый чеснок.

Шаг 4. Готовим ароматный томатный соус

Выложите в сковороду нарезанные помидоры вместе с соком.

Добавьте соль, чёрный перец, паприку и немного острого перца по вкусу.

Тушите овощи на среднем огне примерно 6–8 минут, периодически помешивая.

Помидоры должны размягчиться, а лишняя жидкость — частично испариться.

В результате получится густой, ароматный овощной соус.

Шаг 5. Добавляем яйца

Разбейте яйца в отдельную миску и слегка перемешайте вилкой.

Влейте их в сковороду с овощами.

Осторожно перемешивайте лопаткой, чтобы яйца постепенно соединялись с томатным соусом.

Готовьте на небольшом огне до полного схватывания яиц, не допуская сильного пересушивания.

Шаг 6. Подаём к столу

Снимите сковороду с огня, посыпьте менемен свежей петрушкой.

Подавайте сразу, пока блюдо горячее.

В Турции менемен нередко ставят на стол прямо в сковороде — так он дольше остаётся тёплым.

Три секрета вкусного менемена от Галины Смариной

Первый секрет — используйте спелые помидоры.

Именно они создают основу вкуса. Чем сочнее и ароматнее помидоры, тем насыщеннее получится соус.

Зимой можно использовать качественные консервированные томаты в собственном соку.

Второй секрет — не торопитесь добавлять яйца.

Сначала овощи должны хорошо протушиться. Если добавить яйца слишком рано, блюдо получится водянистым.

Третий секрет — не пересушивайте яйца.

Менемен должен оставаться нежным. Готовьте на слабом огне и снимайте сковороду, когда яйца полностью схватятся, но масса ещё будет сочной.

Чем менемен отличается от шакшуки?

Эти два блюда часто путают, поскольку в обоих используются яйца, помидоры и перец.

Но между ними есть важное различие.

В шакшуке яйца обычно разбивают прямо в томатный соус и готовят так, чтобы желтки оставались целыми.

А в менемене яйца чаще перемешивают с овощами, получая нежную однородную массу.

Именно поэтому турецкий завтрак по консистенции напоминает очень сочную яичницу-болтунью с овощами.

Что подать к турецкому завтраку?

Традиционный турецкий завтрак — это не только яйца. На столе часто можно увидеть:

Свежий хлеб или лепёшки.

Оливки.

Белый рассольный сыр.

Огурцы и помидоры.

Мёд и джем.

Крепкий чёрный чай.

Но даже если приготовить только менемен с хрустящим хлебом, получится полноценное горячее блюдо для неспешного домашнего завтрака.

Почему стоит попробовать менемен?

Главное достоинство этого блюда — сочетание простоты и яркого вкуса.

Яйца обеспечивают организм белком, а овощи добавляют пищевые волокна и разнообразные питательные вещества.

Кроме того, рецепт легко менять под собственные предпочтения: добавлять больше зелени, использовать разные сорта перца или регулировать остроту.

Завтрак, который превращает обычное утро в маленький праздник

Иногда для кулинарного путешествия совершенно необязательно покупать билет в другую страну.

Достаточно взять несколько яиц, спелые помидоры, сладкий перец и приготовить настоящий турецкий менемен.

Аромат горячих овощей, нежные яйца и свежий хлеб создают удивительно уютную атмосферу.

Обязательно сохраните этот рецепт и попробуйте приготовить менемен в ближайшие выходные!

А вы пробовали турецкий завтрак? Что вам больше нравится — обычная яичница, шакшука или менемен? Делитесь в комментариях!

Готовьте с удовольствием и открывайте новые вкусы!

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