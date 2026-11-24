В Якутске разыскивают мужчину, который справил нужду внутри теплой автобусной остановки «СПИД-центр».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, по факту нарушения общественного порядка готовится обращение в правоохранительные органы, сообщили в городской дорожно-транспортной службе.

По данным ведомства, случай произошел 23 ноября в 18:48. Мужчина зашел в теплый остановочный павильон и справил там естественную нужду, проигнорировав правила пользования муниципальным имуществом и санитарные нормы.

В дорожно-транспортной службе столицы республики назвали поступок горожанина вопиющим нарушением, которое портит городскую инфраструктуру и создает дискомфорт для других пассажиров, ожидающих транспорт в морозы. Записи с камер наблюдения уже зафиксированы — в ближайшее время материалы передадут в полицию для привлечения нарушителя к ответственности.

Городские службы просят всех, кто узнал мужчину на видеозаписи, сообщить информацию о нем по телефону диспетчерской: 300-900.