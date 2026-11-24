Трагедия на дороге: Один погиб, шестеро обратились к медикам
В Алданском районе столкнулись легковушка и микроавтобус: водитель погиб на месте, шестеро обратились к врачам
24 ноября около 17:15 в Алданском районе столкнулись «Renault Logan» и «Toyota Vellfire».
По предварительным данным, водитель «Renault Logan», 1963 года рождения, направляясь из Алдана в сторону Нерюнгри, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
После столкновения «Renault» загорелся. Водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Шестеро пассажиров микроавтобуса, в том числе двое несовершеннолетних, обратились в медицинское учреждение Алдана.
«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в Госавтоинспекции Якутии.
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