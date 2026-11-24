В Алданском районе столкнулись легковушка и микроавтобус: водитель погиб на месте, шестеро обратились к врачам



24 ноября около 17:15 в Алданском районе столкнулись «Renault Logan» и «Toyota Vellfire».

По предварительным данным, водитель «Renault Logan», 1963 года рождения, направляясь из Алдана в сторону Нерюнгри, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

После столкновения «Renault» загорелся. Водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Шестеро пассажиров микроавтобуса, в том числе двое несовершеннолетних, обратились в медицинское учреждение Алдана.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в Госавтоинспекции Якутии.