Глава Якутии Айсен Николаев в своем канале сообщил о кончине выдающегося якутского модельера, народного художника республики Августины Николаевны Филипповой.

С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Августины Николаевны Филипповой. Она раскрывала в национальном костюме характер и душу нашего народа. Вдохновение для своих работ черпала в преданиях и красоте родной земли.

Она выросла в Горном улусе, на берегу Матты. Ещё первоклассницей сшила свой первый костюм – наряд Хаарчааны для школьной ёлки. Спустя годы, когда в Доме моды Вячеслава Зайцева объявили её имя, кто-то в зале засмеялся. После показа ей аплодировали стоя. Потом были Канны, Рим, Торонто. И всюду она оставалась собой – мастером из Якутии, чьи замыслы порой рождались во сне.

Помню, с какой радостью поздравлял Августину Николаевну с 75-летием и сообщал, что она удостоена высшей награды республики – ордена «Полярная звезда». Это был знак признания и любви всей Якутии. «Я просто знаю, что у меня долг перед народом», – говорила она. Этому убеждению она была верна всю жизнь.

Августина Николаевна щедро делилась знаниями, поддерживала молодых мастеров и радовалась их успехам. Выражаю глубокие соболезнования её родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам и всем, кому дорого её творчество. Светлая память Августине Николаевне Филипповой.