В Якутске на 92-м году жизни скончался легендарный водитель городского автобуса Василий Леваковский

Почетный гражданин Якутска, ветеран автомобильного транспорта Василий Леваковский скончался на 92-м году жизни. Он вошел в историю города как самый вежливый водитель общественного транспорта, неизменно выходивший в рейс в белой рубашке и при галстуке.

Как рассказала изданию «Эхо столицы» его дочь Елена Леваковская, Василий Филиппович ушел из жизни 12 ноября. По ее словам, до последнего времени он сохранял бодрость духа, выходил на прогулки и общался с соседями и родными, однако затем его самочувствие резко ухудшилось. Прибывшая бригада скорой помощи доставила ветерана в больницу, где он скончался.

Василий Леваковский родился в 1935 году в селе Цекиновка (Украина). В детстве пережил немецкую оккупацию и послевоенный голод 1947 года, с десяти лет трудился в колхозе. Профессию водителя освоил во время срочной службы в армии, после чего начал работать в автобусном парке в Читинской области.

В столицу Якутии он переехал в 1967 году. В Якутске Василий Филиппович сначала работал на автобусном маршруте № 5, затем долгие годы трудился на городском маршруте № 1, а позже обслуживал пригородные линии. Своей безупречной вежливостью, аккуратностью и неизменным дресс-кодом за рулем он заслужил искреннее уважение нескольких поколений горожан.

За многолетний добросовестный труд Василий Леваковский был награжден орденом Трудовой Славы III степени и знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», удостоен звания почетного работника автомобильного транспорта и почетного гражданина города Якутска.