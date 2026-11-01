Потомственный воин Семен Яковлев отдал жизнь за Россию  

Сегодня, 1 ноября большой род Яковлевых, родные и близкие прощаются с отважным солдатом Семеном Валентиновичем Яковлевым, погибшим на СВО. Прощание проходит в Якутске. Затем воин отправится в последний путь на родную олекминскую землю, где и найдет покой.

Семен Яковлев родился 19 ноября 1991 года в городе Олекминске. Детство и школьные годы прошли в селе Кыллах. С ранних лет он был трудолюбивым, открытым, умел дружить и помогать другим. К нему тянулись за душевным теплом.

После начала специальной военной операции Семен Валентинович принял решение добровольцем отправиться на фронт, чтобы встать на защиту Родины.

С 9 октября 2023 года и до дня своей гибели находился в зоне боевых действий, почти всегда на передовой. Участвовал в штурмовых операциях и эвакуации раненых, доставлял продовольствие и боеприпасы. Был награжден медалью «Участнику специальной военной операции» 11 июня 2024 года, медалью «За боевые отличия» 19 ноября 2024 года и медалью Жукова 17 сентября 2025 года.

За три года службы лишь однажды был в отпуске на родной земле, старался увидеть всех родных и знакомых. Боль и последствия суровых испытаний войны держал в себе, близких не тревожил. Его сообщения родным с передовой были краткими: «Баарбын, этэннэбин».

14 октября 2026 года Семен Яковлев погиб при исполнении воинского долга. Ему было 34 года. Через несколько дней ему исполнилось бы 35 лет. Он мог прожить долгую и мирную жизнь.

Родной прадедушка Семена — Иван Ильич Яковлев погиб в 1944 году в боях при освобождении Румынии.

Родной брат прадедушки – Илья Ильич Яковлев был защитником Сталинграда, вернулся домой после тяжелых ранений и долгого лечения в госпиталях.

Из поколения в поколение род Яковлевых кровью защищает нашу большую Родину.

Родные и близкие навсегда сохранят память о его мужестве, стойкости и добром сердце Семена Валентиновича Яковлева.

Для родителей он навсегда останется любимым сыном, для брата и сестры — родным и близким человеком, для родственников, друзей и знакомых — светлым, добрым и отзывчивым. Земляки будут бережно хранить память о нем, о его готовности помогать людям и поддерживать тех, кто рядом.

Быть воином – жить вечно! Светлая память отважному воину и защитнику Родины Яковлеву Семену Валентиновичу.

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