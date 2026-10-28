Не стало видного государственного и общественного деятеля

С глубокой печалью воспринял известие об уходе из жизни Матвея Васильевича Мучина. Его не стало на 86-м году жизни. Видный государственный и общественный деятель, один из ближайших соратников Первого Президента республики Михаила Ефимовича Николаева, он посвятил многие годы развитию образования и подготовке кадров для Якутии, пишет Айсен Николаев.

В 2021 году я вручил Матвею Васильевичу орден «Полярная звезда». В ответном слове он говорил о тысячах студентов, получивших возможность учиться в вузах России и за рубежом благодаря работе возглавляемого им департамента. Педагог по призванию, Матвей Васильевич верил в силу знаний, в талант наших ребят и многое делал, чтобы помочь им найти свой путь. Для меня его жизненный путь – пример искренней заботы о людях и ответственности за будущее родной республики.

Искренне соболезную супруге, детям, внукам, всем родным и близким Матвея Васильевича. Скорблю вместе со всеми, кто знал его, работал рядом, кому он помогал и кого поддерживал. Светлая память…