Сегодня, 17 ноября в 18.07 по якутскому времени на канале Минспорта Якутии появилось объявление с 6-ю молниями. Вот его содержание.

ОФИЦИАЛЬНО Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) подключилось к урегулированию ситуации с электроснабжением ФОК «Сулус» и ЦСП «Триумф». Ведутся переговоры с руководством ДЭК о восстановлении подачи электроэнергии на спортивные объекты. Финансово-хозяйственная деятельность учреждений, исполнение договорных обязательств и контроль расходов относятся к компетенции их руководителей. При возникновении подобных обстоятельств важно своевременно оценивать риски и принимать необходимые управленческие решения. Министерство продолжит работу с ДЭК для скорейшего разрешения ситуации.

Уже через несколько минут, а именно в 18.25 на канале ЦСП «Триумф» вышла информация с громкоговорителем о том, что электроснабжение данного спортобъекта восстановлено.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! Электроснабжение в ЦСП «Триумф», ранее прерванное из-за технических неполадок, полностью восстановлено. Все тренировочные процессы возобновлены, спортивный комплекс работает в штатном режиме. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства! Администрация ЦСП «Триумф»

ФОК «Сулус» на момент выхода статьи не отчитался о состоянии со своим электроснабжением.

Постоянный читатель SakhaLife в курсе непримиримых противоречий между министром спорта республики и генеральным директором ЦСП «Триумф». Сегодняшняя ситуация по оповещению о прерванном электроснабжении выглядит весьма странно. Словно Министерство спорта изо всех сил спешило громогласно объявить о проблеме, а вовсе не спешила ее урегулировать. Потому как если помогают, то делают это молча и в рабочем порядке. По идее, не в интересах любого нормального министерства спешно делать достоянием публики проблемы своих ведомственных организаций…

Инцидент напомнил о мартовском скандале, когда призерку Европы по вольной борьбе Александру Копылову никто не встретил с почестями в аэропорту Якутска. По этому поводу министр спорта публично посыпал голову пеплом и мастерски использовал недовольство якутян в соцсети против гендиректора «Триумфа». Именно после этого конфликт спортивных руководителей вырвался в публичное пространство.

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