Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

09.11.2026 17:28
чтение: 1 мин
Спорт
#Надежда Татарченко
#самбо
#Чемпионат мира

Якутская спортсменка принесла сборной России золото чемпионата мира

Якутская спортсменка Надежда Татарченко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боевому самбо, который завершился в Ташкенте. Награда высшей пробы, добытая якутянкой в весовой категории до 80 кг, внесла весомый вклад в триумф национальной команды: всего сборная России выиграла на турнире 25 медалей, из которых 18 — золотые.

Уверенный путь к золоту

Надежда Татарченко, представляющая Ленский район Якутии, продемонстрировала высочайший уровень мастерства на кортах спорткомплекса в Ташкенте, где сильнейшие самбисты планеты соревновались с 6 по 8 ноября.

Турнирный путь российской спортсменки выдался бескомпромиссным:

  • В стартовом поединке Татарченко уверенно переиграла представительницу Венгрии.
  • На стадии полуфинала якутянка взяла верх над соперницей из Украины.
  • В финальной схватке за чемпионский титул Надежда не оставила шансов спортсменке из Казахстана, поднявшись на высшую ступень мирового пьедестала.

Призовой фонд и триумф сборной

Общий призовой фонд мирового первенства в Узбекистане составил 363 тысячи долларов. Согласно регламенту Международной федерации самбо (FIAS), завоеванное золото принесло Надежде Татарченко чек на 4 тысячи долларов (серебряные призеры турнира получили по 3 тысячи, обладатели бронзовых наград — по 2 тысячи долларов).

Выступление российских самбистов в Ташкенте стало бенефисом отечественной школы единоборств. Из 25 наград, упавших в копилку команды, 18 оказались высшего достоинства, что в очередной раз закрепило за сборной России статус безоговорочного лидера в этом виде спорта.

Читайте также:

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: фото от сборной Якутии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное