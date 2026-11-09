Якутская спортсменка принесла сборной России золото чемпионата мира

Якутская спортсменка Надежда Татарченко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боевому самбо, который завершился в Ташкенте. Награда высшей пробы, добытая якутянкой в весовой категории до 80 кг, внесла весомый вклад в триумф национальной команды: всего сборная России выиграла на турнире 25 медалей, из которых 18 — золотые.

Уверенный путь к золоту

Надежда Татарченко, представляющая Ленский район Якутии, продемонстрировала высочайший уровень мастерства на кортах спорткомплекса в Ташкенте, где сильнейшие самбисты планеты соревновались с 6 по 8 ноября.

Турнирный путь российской спортсменки выдался бескомпромиссным:

В стартовом поединке Татарченко уверенно переиграла представительницу Венгрии.

На стадии полуфинала якутянка взяла верх над соперницей из Украины.

В финальной схватке за чемпионский титул Надежда не оставила шансов спортсменке из Казахстана, поднявшись на высшую ступень мирового пьедестала.

Призовой фонд и триумф сборной

Общий призовой фонд мирового первенства в Узбекистане составил 363 тысячи долларов. Согласно регламенту Международной федерации самбо (FIAS), завоеванное золото принесло Надежде Татарченко чек на 4 тысячи долларов (серебряные призеры турнира получили по 3 тысячи, обладатели бронзовых наград — по 2 тысячи долларов).

Выступление российских самбистов в Ташкенте стало бенефисом отечественной школы единоборств. Из 25 наград, упавших в копилку команды, 18 оказались высшего достоинства, что в очередной раз закрепило за сборной России статус безоговорочного лидера в этом виде спорта.