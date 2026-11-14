Кто в составе сборной Якутии на турнире Коркина?

Турнир Коркина: ждем сборные десятков стран в Якутске

Спортсмены из более чем десяти стран мира подтвердили свое участие в международном турнире по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина в Якутске. Крупнейший борцовский старт региона пройдет 20–21 ноября в спортивном комплексе «Триумф», сообщили в оргкомитете соревнований.

В этом году мемориал Коркина приурочен к знаковому историческому юбилею — 50-летию триумфа легендарных якутских борцов Павла Пинигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Помимо иностранных делегаций, за медали престижного турнира поборются сильнейшие борцы из десятков регионов России.

Кыргызстан подтвердил состав на турнир Коркина

На ковры турнира Коркина выйдет команда Кыргызстана. В составе — опытные борцы и молодые спортсмены, готовые проявить себя на международном уровне

Одним из главных имён кыргызской команды станет Алибек Осмонов — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года. Также в составе Баяман Керимбеков и Довудбек Бахадиров, имеющие награды азиатских первенств

Монголия расширяет состав участников турнира Коркина!

Сборная Монголии дополнительно направляет в Якутск ещё девять борцов! Таким образом, представительство монгольской команды на XVIII Международном турнире памяти Дмитрия Петровича Коркина становится ещё шире

Сборная Якутии на тренировке

Состав сборной Саха на турнир Коркина 2026

Борцовскую сборную Саха на международном соревновании памяти Дмитрия Коркина представят сильнейшие. В команду войдут более 100 спортсменов из Республики. 🏟 На ковры спорткомплекса «Триумф» выйдут обладатели медалей прошлогоднего турнира Лев Павлов, Александр Авелов, Константин Капрынов, Олег Фомин, Ньургун Сергин, Никита Софронов и многие другие, сообщает Республиканский Центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я) ЦСП «Триумф»

Обратите внимание: представлен основной состав команды. Список участников может измениться и дополниться. Основной состав сборной Саха:

57 кг — Лев Павлов, Фёдор Постников, Любомир Ашеин, Алексей Копылов, Кэскил Семенов

61 кг — Александр Авелов, Яков Павлов, Манчаары Ильинов, Артём Слепцов

65 кг — Виктор Яковлев, Владислав Кривошапкин, Юлиан Григорьев, Аслан Трофимов, Ньургун Терентьев

70 кг — Константин Капрынов, Игорь Матвеев, Арсен Кононов

74 кг — Олег Фомин, Айсен Потапов, Владимир Бояновский, Алексей Захаров

79 кг — Адриан Ленский, Иннокентий Бабаранов

92 кг — Никита Софронов

97 кг — Максим Толмачев

125 кг — Никита Хабаров, Харысхан Баппагай _____________

Билеты можно приобрести по ссылке: sitim.info/korkin

Главные поединки за титул чемпиона Коркин 2026 — 21 ноября! 17:00 часов

По входным билетам состоится розыгрыш призов. Суперприз предоставлен авиакомпанией «Якутия»

Мировой уровень в Якутске: Грандиозное борцовское шоу в честь легенд Монреаля