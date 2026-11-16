Альберт Семенов выступил на климатическом форуме ООН

Альберт Семенов представил опыт Якутска по адаптации к изменению климата на конференции ООН

В городе Анталья Турецкой Республики в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31) состоялись заседания всемирной организации «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ), объединяющей более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран.

В расширенном заседание Президиума ОГМВ принял участие глава Якутии Айсен Николаев, который с июня этого года занимает пост сопредзидента организации. Ил Дархан выступил и представил программу работы до 2029 года, предложив включить в глобальную стратегию ОГМВ отдельное направление — «северный трек».

В рамках отдельной деловой программы Альберт Семенов также представил опыт республики и города Якутска по двум направлениям.

Первое выступление было посвящено доступности общественных услуг в Арктике в условиях климатических изменений. В качестве примеров Альберт Семенов представил проекты «Кочевая школа» и «Мобильный доктор», которые позволяют жителям отдалённых населённых пунктов получать образовательную и медицинскую помощь.

«Климатическая трансформация должна измеряться не только изменением температурных показателей, но и тем, насколько безопасной, комфортной и полноценной остаётся жизнь человека в новых условиях.

Причём забота о человеке здесь неотделима от заботы о природе. Сохранение традиционного уклада жизни коренных народов, их неразрывной связи с родными территориями и природными экосистемами — это важнейшая составляющая подлинно устойчивого развития.

Наша главная цель — чтобы каждый человек, независимо от того, насколько далеко он живёт от крупных городов, имел доступ к образованию, медицинской помощи и другим необходимым услугам», – подчеркнул Альберт Семенов в своем выступлении.

Тема второго доклада касалась климатической адаптации городов на примере Якутска — крупнейшего города, расположенного в зоне вечной мерзлоты. За последние 50 лет среднегодовая температура в столице республики выросла на 3,3 градуса. Потепление влияет на состояние грунтов и, как следствие, на устойчивость зданий, дорог и инженерных сетей.

Особое внимание было уделено пилотному проекту автоматизированного мониторинга вечной мерзлоты, который предполагает охват до 1,5 тысячи свайных домов.

Тут важно отметить, что еще в 2018 году Республика Саха (Якутия) приняла республиканский закон «Об охране многолетней (вечной) мерзлоты» – первый в мире законодательный акт такого рода, направленный на защиту криолитозоны и регулирование отношений в сфере сохранения вечной мерзлоты

Кроме того, на конференции были представлены предложения по созданию системы мониторинга вечной мерзлоты, учреждению Арктического павильона на конференциях ООН по климату, цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, а также развитию цифровых социальных услуг с применением искусственного интеллекта.

«Участие в таких дискуссиях – это возможность донести до мирового сообщества специфику жизни арктических городов, обозначить реальные потребности наших территорий и предложить решения, которые могут быть полезны и другим северным регионам. Климатическая повестка должна стать неотъемлемой частью городского управления», – отметил Альберт Семенов.