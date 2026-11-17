Информация от 16 ноября 2026 года

В Якутии за сутки зафиксировали шесть преступлений и две гибели в дорожных происшествиях

Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) за минувшие сутки зарегистрировали шесть преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок взяла на контроль прокуратура региона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В районах республики произошло два тяжких преступления против личности. В поселке Усть-Нера Оймяконского района в одной из квартир обнаружили тело женщины 1977 года рождения с ножевым ранением, подозреваемый в совершении преступления уже установлен. В селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района с множественными побоями госпитализировали мужчину 1968 года рождения — его здоровью причинен тяжкий вред.

Ряд правонарушений касается финансовой сферы:

В Якутске возбудили уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем.

возбудили уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. В столице региона также зафиксировали очередной случай дистанционного мошенничества: мужчина перевел аферистам 370 тыс. рублей, поверив в схему заработка на «инвестициях».

также зафиксировали очередной случай дистанционного мошенничества: мужчина перевел аферистам 370 тыс. рублей, поверив в схему заработка на «инвестициях». В Нюрбе местный житель обратился в полицию с заявлением о краже 110 тыс. рублей с его банковского счета.

Кроме того, за отчетный период в регионе произошли трагические инциденты с участием автотранспорта. В поселке Жатай на улице Бирюзовой водитель 1997 года рождения за рулем Toyota Fielder врезался в опору наружного освещения. От полученных травм автомобилист скончался на месте, его 26-летнего пассажира госпитализировали.

В Ленском районе на реке Лене в пяти километрах от поселка Северная Нюя обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. По предварительным данным, пенсионер утонул, пытаясь переехать реку на автомобиле УАЗ-331512 по несанкционированной ледовой переправе.

На дорогах республики инспекторы за сутки отстранили от управления восемь нетрезвых водителей. В Чурапчинском районе выявили факт повторного вождения в состоянии опьянения.