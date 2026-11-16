Названы сроки ввода в эксплуатацию Арктического центра эпоса и искусств в Якутске

Арктический центр эпоса и искусств в Якутске введут в эксплуатацию весной 2027 года

Строительство Арктического центра эпоса и искусств в столице Республики Саха (Якутия) планируют завершить весной 2027 года, а полноценный творческий сезон на новой площадке откроется осенью. Об этом журналистам сообщил руководитель культурного кластера, народный артист России и Герой Труда РФ Андрей Борисов.

По его словам, в настоящее время на объекте продолжаются дизайнерские и сложные технологические работы. Андрей Борисов подчеркнул, что строящийся комплекс представляет собой уникальное для России здание с точки зрения технического оснащения, которое должно задать новые ориентиры в отечественной культуре.

Фото: sakha.gov.ru

«Рассчитываем открыть весной, но реально начнет функционировать центр осенью, премьеру сделаем. Сейчас в центре идут дизайнерские и технологические работы. Это технологически совершенно новое явление, такого здания в России нет. Также нужно смотреть и на содержательную сторону. Я заготовил три спектакля, все уже готово. На этот проект мы подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив и надеемся, что получим финансирование. Арктический центр эпоса и искусств должен открывать новые ориентиры и горизонты в культуре», — сказал народный артист России, Герой Труда Российской Федерации Андрей Борисов.

Параллельно с завершением строительных работ формируется репертуарная программа кластера. Художественный руководитель отметил, что уже подготовил три новых спектакля для премьерных показов. Для реализации этих постановок команда проекта подала заявку на грант в Президентский фонд культурных инициатив.

Постоянными резидентами Арктического центра эпоса и искусств станут Театр Олонхо и Государственная филармония Якутии имени Г. М. Кривошапко. Еще семь творческих учреждений республики будут представлять свои постановки и программы по утвержденному графику, при этом площадка останется открытой для всех культурных организаций региона.

Масштабный культурный комплекс общей площадью 33 тыс. кв. метров возводится в Якутске в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством республики и Группой «ВИС». Ожидается, что объект войдет в число лучших театрально-концертных площадок страны.