Премьера со слезами на глазах: ТЮЗ представит уникальный спектакль

Дмитрий Оконешников-Сулусхан делится с SakhaLife подробностями о предстоящей премьере Театра юного зрителя Якутии.

ТЮЗ Якутии представит уникальный спектакль

20 ноября в зале Якутского музыкального колледжа им.Жиркова состоится премьера драматического спектакля «Нить надежды» в постановке художественного руководителя Театра юного зрителя Якутии, Заслуженного работника культуры России, народного артиста Якутии Алексея Павлова.

Перед премьерой, 12 ноября, коллектив театра созвал пресс — конференцию, где поделился с подробностями постановки.

Алексей Павлов, режиссёр — постановщик:

— Наш театр изначально создан для того, чтобы наша молодёжь воспитывалась в патриотичной среде и не принимала сторону зла, террора. Поэтому и стараемся ставить спектакли, такие как «Мальчик — Кибальчиш», «Судьба человека», «Великая мать» и другие. Мы и дальше будем вести работу в этом направлении. Всех приглашаем на премьеру нашего спектакля «Нить надежды».

Затем слово передали известному волонтёру, матери погибшего участника СВО Светлане Диодоровой и двум воинам, которые очень эмоционально поделились историями о своих деятельности, службе, погибших и раненых товарищей, родных, после их выступления в зале никто не остался равнодушным и пробрало всех на слезу…

Степан Сивцев — Хамалга, член Союза писателей России, Союза журналистов России, автор пьесы:

— Я сам являюсь волонтёром СВО, выступаю так же в качестве инструктора по обучению операторов БПЛА.

Когда впервые попал на приграничный госпиталь, я увидел лежачего раненого бойца, который взял мою руку и обратился: «Мама, это ты пришла!» Меня это так тронуло и натолкнуло на мысль написать повесть про мать, которая занимается волонтёрским движением. Мой сын так же служит на СВО, с ним я тоже там встречался, его переживания тоже легли в основу произведения. Я сам тоже хотел идти добровольцем, но меня списали из — за пожилого возраста, поэтому рад, что меня взяли инструктором.

Когда повесть была готова, я в Москве показал её одному известному кинорежиссеру, он очень захотел снять по ней фильм, сказав, что про волонтёров нет ни одного фильма. Но я подумал, что надо бы сначала поставить спектакль, счастлив, что эта задумка предотвращяется в жизнь благодаря Театру юного зрителя Якутии, очень жду премьеру!

Исполнительница главной роли Маайи, Заслуженная артистка Якутии Мария Данилова поделилась, что изменили концовку спектакля, так как в нашем нынешнем мире и так много потерь, ранений среди наших бойцов, поэтому захотели, чтобы финал был более светлым, дающим надежду на светлое будущее.

Отметим, что постановка данного спектакля стала возможной благодаря грантовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации после победы на II—м Всероссийском конкурсе постановок по произведениям современных драматургов, проведенном АНО «Русские сезоны».