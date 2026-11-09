Признание великого труда: Ура, прекрасная новость!
Государственному театру оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона присвоено почетное звание «Академический»
Министр культуры и духовного развития РС(Я) Афанасий Ноев с большим воодушевлением сообщил:
«Присвоение звания Государственному театру оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона академического — это большая честь и заслуженное признание многолетнего труда всего коллектива театра. За этим званием стоят годы упорной работы, яркие постановки, талант наших артистов и любовь зрителей.
Особенно символично, что такое важное событие произошло именно в Год культуры в нашей республике.
Пусть наш театр и дальше радует нас своим искусством и прославляет родную Якутию далеко за ее пределами!»
От всей души с этим знаменательным событием поздравляем всех, кто сегодня служит в театре — от артистов до техперсонала, всех тех, кто каждый день вкладывает частичку своего таланта, вдохновения и труда в развитие классического искусства Якутии. Поздравляем наших дорогих зрителей — любителей оперы и ценителей балета, всех тех, кто своими горячими аплодисментами поддерживает наш замечательный театр, единственный в своем роде, родной и любимый.
Ура!
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