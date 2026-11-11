Ежедневный гороскоп на четверг 12 ноября 2026

Четверг обещает быть насыщенным общением, неожиданными предложениями и новыми возможностями. Одни знаки зодиака смогут продвинуться в финансовых и рабочих вопросах, другим звёзды советуют уделить больше внимания любви, семье и личным интересам. Луна большую часть дня находится в Стрельце, усиливая стремление к новым впечатлениям, путешествиям и знакомствам. Вечером её переход в Козерог сместит внимание на практические дела, ответственность и долгосрочные планы. Что приготовили звёзды каждому знаку зодиака? Читайте прогноз на четверг, 12 ноября.

гороскоп на четверг 12 ноября

Лунное предупреждение на 12 ноября

По гороскопу на 12 ноября, не рекомендуется отправляться за покупками (кроме продуктов и бензина) и принимать важные решения с 14:00 12 ноября до 00:00 13 ноября по московскому времени. После этого Луна перейдёт из знака Стрельца в знак Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам четверг подарит заряд энергии и желание попробовать что-то новое. Не бойтесь выходить за привычные рамки: интересное знакомство, неожиданное приглашение или новое увлечение могут сделать день особенно ярким. Удачное время для творчества, спорта, развлечений с детьми и романтических встреч. Позвольте себе немного спонтанности — сегодня она пойдёт на пользу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит обратить внимание на финансовые вопросы и семейные дела. День подходит для обсуждения общего бюджета, имущества, крупных покупок и планов по обустройству дома. Не исключено, что разговор с близкими или деловым партнёром поможет найти выгодное решение. Не торопитесь соглашаться на первое предложение — внимательно изучите условия.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецам звёзды обещают приятный день для общения и романтики. Возможны флирт, интересные знакомства и неожиданные комплименты. Не отказывайтесь от приглашений и чаще выходите на связь с родственниками, друзьями и соседями. Даже обычный разговор может подарить хорошее настроение или подсказать неожиданную идею.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам стоит сосредоточиться на работе и профессиональных контактах. Доброжелательное общение с коллегами и клиентами поможет договориться о важных вопросах. Возможны предложения, которые в перспективе положительно скажутся на доходах. Тем, кто работает из дома, день особенно подходит для решения текущих задач. Не стесняйтесь рассказывать о своих идеях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам четверг принесёт вдохновение и желание быть в центре событий. Общение с друзьями и родственниками подарит немало приятных минут. Удачное время для творчества, романтических свиданий и занятий, которые позволяют проявить индивидуальность. Ваша уверенность в себе привлечёт внимание окружающих. Не упускайте возможность порадовать близких.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам стоит посвятить время дому, семье и душевному комфорту. Встречи с близкими, домашние посиделки и спокойные разговоры помогут восстановить силы. Возможно обсуждение новых способов заработка или семейного бюджета. Необязательно проводить день в активном движении: иногда лучший выбор — остаться дома и насладиться привычной обстановкой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам четверг принесёт много общения и интересных контактов. Друзья могут пригласить вас на встречу, мероприятие или совместное занятие. Не отказывайтесь от новых знакомств: среди них могут оказаться люди, с которыми вам будет интересно сотрудничать или дружить. День также подходит для обновления гардероба, но с покупками лучше учитывать лунное предупреждение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам стоит обратить внимание на профессиональные и финансовые возможности. Если давно хотели предложить руководству новую идею или обсудить условия сотрудничества, подходящий разговор может состояться именно сегодня. Окружающие будут настроены доброжелательно, поэтому не бойтесь проявлять инициативу. Важные договорённости лучше закреплять конкретными условиями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит день, наполненный энергией, щедростью и желанием помогать другим. Вы можете почувствовать особую потребность в новых впечатлениях и путешествиях. Благоприятное время для общения с людьми из других городов и стран, знакомства с новыми культурами и обсуждения будущих поездок. Не исключено, что ваша поддержка окажется очень важной для кого-то из окружающих.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит уделить внимание финансовым обязательствам, общему имуществу, кредитам и вопросам наследства. Переговоры на эти темы могут оказаться продуктивными. При этом не забывайте об отдыхе: встреча с друзьями или спокойный вечер в одиночестве помогут восстановить внутреннее равновесие. Не берите на себя больше обязательств, чем сможете выполнить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит принять приглашения и не отказываться от общения. День подходит для встреч с друзьями, участия в коллективных проектах и знакомства с новыми людьми. Возможно, среди них окажется человек, который заинтересует вас не только дружески. Необычные идеи и нестандартный взгляд на привычные вещи помогут привлечь внимание окружающих.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит день, когда окружающие будут особенно внимательно прислушиваться к их мнению. Ваша инициативность и уверенность помогут справиться с рабочими задачами и укрепить профессиональные отношения. Возможна поддержка со стороны других людей, в том числе финансовая или организационная. Не отказывайтесь от помощи, если она действительно нужна.

Если вы родились 12 ноября

В этот день родились актриса Людмила Гурченко (1935–2011) и американская актриса Энн Хэтэуэй (1982). Люди, появившиеся на свет 12 ноября, часто отличаются энергичностью, целеустремлённостью и развитым воображением. Они ценят порядок, умеют отстаивать свою точку зрения и стремятся доводить начатое до конца.

Наступающий год может быть связан с заботой о близких, семейными обязанностями и желанием приносить пользу окружающим. Не забывайте и о собственных потребностях: чтобы поддерживать других, важно находить время для отдыха и личных интересов. Возможно, пришла пора обновить имидж и попробовать что-то новое.

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