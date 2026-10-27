Ежедневный гороскоп на среду 28 октября 2026

Среда пришла — неделя прошла

гороскоп на 28 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 28 октября 2026: 18, 19 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Ваш привычный распорядок может измениться. Следите за словами и поступками, чтобы избежать происшествий. Тем не менее вы собраны, умственно активны и полны энергии, которую можно направить на практичное и полезное дело. Спорт будет активным!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Следите за деньгами и имуществом, чтобы избежать потерь, кражи или порчи. Зато у вас могут появиться толковые идеи заработка. Возможно, вы примените их для улучшений в доме, особенно если изучите, что реально сделать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Луна в вашем знаке находится в аспекте с непредсказуемым Ураном. Возможны внезапные перемены настроения и импульсивные поступки. Вы хотите личной свободы! (Не торопитесь.) Совет может дать кто-то старше вас, тем более что вы стремитесь учиться и выражать себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вы можете чувствовать беспокойство. Не волнуйтесь: разговор с человеком, наделённым властью, прямо или косвенно поможет увеличить доходы сейчас или в будущем. Возможно, вы также увидите варианты улучшений дома. Что-то обещает практическую или финансовую выгоду.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы можете встретить необычного человека, либо друг или член знакомой вам группы чем-то удивит вас. Практичные идеи в сфере издательского дела, высшего образования, медицины и права выглядят выполнимыми, особенно благодаря вашему усердию и упорству. Браво!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Будьте начеку: представитель власти (родитель, начальник, учитель, важная персона или полиция) может внезапно удивить вас. («Попались!») Расслабьтесь: возможно, он просто скажет или сделает что-то неожиданное. Стройте надёжные планы по наследству, налогам, долгам и совместной собственности. Будьте бдительны. (Миру нужно больше бдительных.)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы можете внезапно отправиться в поездку, или планы поездки изменятся. Вы можете узнать что-то новое или найти неожиданные возможности в издательском деле, СМИ, медицине и праве. Разговор с партнёром, супругом или другом даст практический результат.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Перепроверьте детали, связанные с банками, совместной собственностью, наследством и всем, чем вы владеете вместе с кем-то: что-то неожиданное может повлиять на эти сферы. А может, вам просто придёт удачная идея. Рассчитывайте на нужную поддержку в делах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В близких отношениях вам может захотеться больше свободы, либо её захочет ваш партнёр. Кто-то наверняка удивит вас, или вы познакомитесь с интересным человеком. Возможны практичные разговоры о детях, светских мероприятиях и спорте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Владельцам домашних животных стоит быть особенно внимательными. Рабочий распорядок может нарушить что-то неожиданное, например поломка оборудования. Полезным будет разговор с человеком старшего возраста, возможно с родителем или пожилым родственником. Вы можете сделать что-то для укрепления своего дома.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Родителям стоит быть особенно бдительными: день может быть травмоопасным для детей (спорт тоже может быть рискованным). Поэтому смотрите в оба! Социальные планы могут внезапно измениться. Встречи и выходы будут яркими и живыми!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Домашний распорядок может быть нарушен. Возможна поломка небольшой бытовой техники или мелкая неприятность. Пополните запасы в холодильнике: могут неожиданно нагрянуть гости. У вас много энергии для работы, это хорошо. В финансовых вопросах вы будете практичны и благоразумны.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения у бизнес-магната, сооснователя Microsoft Билла Гейтса (1955) и певицы Вики Цыгановой (1963). Вы амбициозны, трудолюбивы, логичны и творчески одарены. Вы также педантичный перфекционист. В этом году ваше творчество, задор и жажда жизни достигают пика! Берегите счастье и красоту внутри себя. Расслабьтесь и не будьте слишком настороже. Веселитесь, но не упускайте из виду свои цели.

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